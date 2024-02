NVApp : la nouvelle application NVIDIA pour gÃ©rer sa GeForce

Utilisateurs de cartes graphiques GeForce, vous pouvez dès à présent expérimenter une nouvelle application baptisée NVApp. Disponible en version bêta pour l'instant, elle marque une première étape pour moderniser et unifier le panneau de contrôle NVIDIA et le GeForce Experience, explique la société.

Une application pour les unifier tous

Jusqu’ici, NVIDIA distinguait le panneau de configuration (Control Panel) du GeForce Experience. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l’écosystème de la marque, précisons que le premier rassemble tous les paramètres relatifs au matériel NVIDIA, tandis que le second ordonnance la composante gaming, des captures d'écran aux réglages des jeux, mais aussi les mises à jour des pilotes graphiques.

La NVIDIA App amalgame ces divers éléments au sein d’une même interface. L’idée est donc de se rapprocher de ce que proposent AMD et Intel avec leur logiciel respectif AMD Software: Adrenalin Edition et Intel Arc Control. Les utilisateurs n'ont ainsi plus besoin de naviguer entre les différentes suites ; ils ont accès à une seule application pour gérer l’ensemble des paramètres.

Des ajouts et des refontes

Vous le constaterez à travers les différentes captures d’écran fournies par NVIDIA, l’entreprise a opté pour une interface articulée autour d’un volet latéral situé à gauche. Ce dernier donne accès à différentes pages.

La section des pilotes comprend désormais une description détaillée des changements, voire des nouvelles fonctionnalités spécifiques à la version. Dans le cas d’un pilote apportant uniquement une prise en charge de nouveaux jeux ou d'une carte graphique qui vient de sortir - à l'image du pilote GeForce 522.25 qui escortait l'arrivée de la GeForce RTX 4090 - les utilisateurs qui ne possèdent ni les jeux ni le GPU pourront mieux jauger de la pertinence de l’installer. À l’inverse, dans le cas de l’ajout d’une fonctionnalité, celle-ci passera peut-être moins inaperçue.

La NVIDIA App opère aussi une refonte de la superposition dans le jeu. Toujours accessible via « Alt+Z », elle donne accès aux options d'enregistrement Shadowplay (qui autorise désormais de la capture vidéo à 120 images par seconde), aux filtres de jeu Freestyle, aux NVIDIA Highlights, au mode photo ainsi qu’aux outils de contrôle des performances. Dans l'application, le contenu capturé est présenté dans la galerie par le biais de vignettes.

À propos de FreeStyle, NVIDIA met en avant son filtre RTX HDR lancé il y a de cela quelques jours. Comme son nom l’indique, il permet d’appliquer un filtre HDR (High Dynamic Range) à des jeux SDR (Standard Dynamic Range). Il est toujours question d’un mécanisme « alimenté par l’IA », autrement dit réservé aux GeForce RTX armées de cœurs Tensor. Avec la NVIDIA App, les utilisateurs peuvent activer ce filtre RTX HDR à la volée dans les jeux.

Dans le même ordre d’idée, le RTX Dynamic Vibrance améliore la fonction Digital Vibrance du panneau de contrôle NVIDIA. Cela aboutit à une meilleure « clarté visuelle » ; une hausse de la luminosité ?

Concernant le monitoring, les utilisateurs ont droit à une nouvelle fenêtre de mesures des performances. Le raccourci pour y accéder est « Alt + R ». Les joueurs peuvent surveiller l’utilisation de leur GPU, de leur CPU, le taux de saturation de la VRAM, etc. AMD propose un système de supervision similaire avec son Adrenalin Edition.

De nouvelles fonctionnalités prévues, notamment l’overclocking GPU

Tel qu’indiqué en début d’article, cette NVApp est au stade bêta pour le moment. Vous pouvez la télécharger en suivant le lien (elle s’accompagne d’un nouveau pilote 551.61 optimisé). L’application est bien sûr amenée à évoluer au cours des prochaines semaines. NVIDIA énumère plusieurs intégrations déjà prévues : les fonctionnalités restantes du panneau de configuration, au premier rang desquels les paramètres d'affichage et de vidéo ; des options d'overclocking du GPU ; le retour en arrière des pilotes.

En conséquence, durant la bêta de l'application, le GeForce Experience et le panneau de configuration NVIDIA restent disponibles. Mais vous l’aurez compris, à terme, ces logiciels seront supplantés par la nouvelle application. Enfin, pour le moment, la connexion à un compte NVIDIA reste facultative.