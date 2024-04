NVIDIA incrimine les CPU Raptor Lake d'Intel pour les instabilités dans les jeux

Cela fait quelques semaines que des rapports sur des problèmes d’instabilité en lien avec les Raptor Lake d’Intel (Core de 13e et 14e génération) se multiplient. Comme l’a découvert le leaker harukaze5719 à travers les pilotes 552.12 de NVIDIA (qui apportent principalement une prise en charge de la saison 3 de Call of Duty: Modern Warfare III et la mise à jour ray tracing de Diablo IV – au demeurant bien dispensable), l’entreprise est consciente de telles instabilités… et renvoie vers Intel.

La RTX 4090 accusée à tort !

Il est probable que NVIDIA se soit sentie obligée de mentionner ces phénomènes dans ses notes en raison de l’incrimination de sa GeForce RTX 4090 par les développeurs du jeu Outpost : Infinity Siege. En effet, sans que nous sachions trop pourquoi, ces derniers ont mêlé le flagship des Ada Lovelace à cette affaire. Pourtant, tous les témoignages, y compris ceux d’autres développeurs, pointent les mêmes coupables : les derniers CPU d’Intel.

Concernant harukaze5719, un leaker coréen, il s’intéresse plus particulièrement à ce sujet depuis que ce dernier est « devenu majeur en Corée ». Avec un léger décalage sur d’autres pays, les retours de clients mécontents s’accumulent ces derniers jours.

Add a comment. Unlike oversea, it is only recently came as a major issue in Korea. So more people are says "My CPU has same issue" nowadays.



And pic is the post says problem occured, but from just one forum. There could be more hidden cases. https://t.co/bVaAs5HO0C pic.twitter.com/QmDdbDSdKf — 포시포시 (@harukaze5719) April 8, 2024

Quoi qu’il en soit, NVIDIA renvoie les utilisateurs qui rencontrent des crashs avec un CPU de 13e ou 14e génération vers Intel. Plus précisément, vers un sujet lancé le 27 février dernier sur les forums de la société par Thomas Hannaford, un employé d'Intel, mais également vers une page radgametools détaillant le phénomène. L’entreprise dirigée par Jensen Huang évoque, comme tout le monde, « des problèmes de stabilité / des messages d'erreur de manque de mémoire vidéo / un crash sur le bureau pendant que le jeu compile les shaders ».

If you experiencing a crash issue, and using Intel CPU. Contact to Intel.https://t.co/ijJa6os0DE pic.twitter.com/ButRN7YA29 — 포시포시 (@harukaze5719) April 12, 2024

Bon, ce diagnostic n’est pas nouveau : déjà dans une réponse adressée à un utilisateur du jeu The Finals, un membre de NVIDIA expliquait : « Si vous obtenez l'erreur "out of video memory" lorsque vous lancez The Finals, il est fort probable que vous deviez downclocker votre CPU. Bien que le jeu indique que le problème vient de votre VRAM, si votre PC est équipé d'un processeur i9-13900K (ou KF), vous devez effectuer un léger downclock pour résoudre le problème. Pour une raison quelconque, les jeux Unreal Engine 5 semblent avoir des problèmes avec ce modèle particulier (et peut-être avec d'autres CPU Intel de 13e génération). »

Des Raptor sans limites

Sans refaire toute la genèse, cela se produit effectivement avec des jeux sous Unreal Engine, ou plus globalement lors de l'exécution de charges de travail exigeantes.

Pour le moment, Intel n’a pas fait de recommandations officielles. Point commun de toutes les suggestions formulées par des développeurs et les clients : l’undervolting ou le downclocking des CPU. Comme nous l’expliquions dans notre précédente actu, il semble que certains processeurs Raptor Lake aient du mal à encaisser des limites de puissance non plafonnées. En effet, la plupart des fabricants de cartes mères ont fixé le seuil au-delà des préconisations officielles d’Intel : en mode Auto, il est de 4096 W / 512A (autant dire que c’est une absence de seuil, puisqu’aucun de ces Core ne peut atteindre une telle limite).

Pour prendre l’exemple du Core i9-13900K, il a, officiellement, une limite de puissance Turbo max de 253 W. Cette puce peut consommer davantage, plus de 300 W dans certaines circonstances. Or, comme en témoignent nos confrères de TH.US, leur échantillon est devenu instable à plus de 300 W ; ils ont dû limiter manuellement sa puissance à 275 W avec un limite d’intensité de 350A pour se prémunir de toute instabilité. Bien sûr, outrepasser les limites de puissance et une pratique courante depuis plusieurs générations. Seulement dans le cas des puces Raptor Lake, qui sont très véloces mais aussi très énergivores, certains processeurs semblent avoir du mal à l'encaisser.

Il est également question de mauvais réglages de la LLC (Load Line Calibration), avec des tensions trop basses dans les charges de travail modérées. Là encore, nos confrères rapportent qu’avec une carte mère MSI, ils ont dû rehausser la limite de la valeur CPU AC Loadline à 70 pour prémunir leur Core de toute inconstance ; elle est de 50 en mode Auto.

Vous en conviendrez, des utilisateurs finaux ne devraient nullement avoir à modifier de tels paramètres. Peut-être que d'éventuels correctifs « permanents » nécessiteront des mises à jour BIOS. Bref, le chant du cygne de ces Raptor n’est certainement pas celui espéré...