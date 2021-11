TCL, qui a le vent en poupe sur les tévés, va sortir un moniteur gaming qui est le premier sur son créneau. Lequel ? Celui des moniteurs 32 pouces UHD à forts taux de rafraichissement. Alors si vous nous suivez, vous avez déjà vu ce genre-là, avec de l'Adaptive Sync et 144 Hz, le marché compte plusieurs modèles dont les prix font le grand écart entre VRR et G-Sync, entre 850 et 4000 €, selon vos envies et vos capacités d'emprunt bancaire personnalisé. Voir ici, là, ou encore dans ce coin.

Mais TCL est allé plus loin : la dalle est courbe avec un rayon de 800R, propose un temps de réponse de gris à gris de 1ms, offre du DP 2.0 et du HDMI 2.1, mais ce n'est pas là sa particularité. C'est surtout le premier à monter à 240 Hz, sur une telle diagonale et en UHD. Se pose pour autant une question assez importante. TCL ne vend pas ses écrans PC au détail, ils sont rebadgés par les constructeurs et OEM. Toutefois, un tel écrin n'aurait pas franchement sa place sur un marché OEM, quand on a un moniteur "pionnier", on ne le cache pas ! Est-ce que la firme va changer de stratégie pour le coup ? Sera-ce le premier moniteur gaming TCL au détail ? À moins que ça ne soit réservé au seul marché chinois ?

Difficile de dire comment la firme va l'exploiter, mais le 32 UD240Hz R800, son seul nom pour l'instant qui centralise ses caractéristiques principales, a des atouts à faire valoir ! (Source IThome)