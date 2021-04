Le premier trimestre d'Intel a été marqué par plusieurs "évenements" plus ou moins notables pour l'entreprise, à commencer par l'arrivée au pouvoir de Pat Gelsinger et l'annonce de sa vision pour l'avenir articulée autour de la stratégie IDM 2.0, avec réouverture des services de fonderies d'Intel au monde extérieur et des projets d'investissements pour équiper ses usines et en construire d'autres, peut-être même en Europe. Q1 2021 c'était aussi le lancement de la 3e génération de Xeon Scalable, aka Ice Lake, et l'introduction de Rocket Lake, la 11e génération Core pour nos PC personnels. Plus anecdotiquement (en ce qui nous concerne), Intel a aussi signé un contrat avec Udelv pour équiper ses véhicules autonomes avec Mobileye.

Pat décrit 2021 comme étant une année charnière pour le fondeur, déroulant au fur et à mesure ses plans de revigoration pour relancer la machine et poser les bonnes bases vers un futur prometteur, dans un contexte où les besoins en semiconducteurs explosent et que le monde se numérise de plus en plus. Tout ça ne se fera pas dans un claquement de doigts, mais cette impulsion est fort probablement ce dont l'entreprise avait besoin dans l'immédiat. Les chiffres d'ici quelques années démontreront les résultats de cette vision, en attendant, ceux du premier trimestre de 2021 sont dans la même veine que ceux de l'année passée.

En surface, ils sont toujours très bons. Certes, on reste en deçà de Q1 2019 et en retrait par rapport à la fin de 2020. Les divisions Mobileye et IOT ont chacune pu signer de nouveaux records, mais ceux du groupe Datacenter ont un peu piqué du nez - attribuable certainement en partie à la concurrence, mais aussi parce qu'Intel "digère" une année 2020 où les ventes avaient été boostées pour répondre dans l'urgence aux besoins lors du premier confinement. Côté PC, Intel affirme avoir vendu plus de puces que jamais, notamment pour les machines portables, avec un volume PC en hausse de 38 %. Par contre, il s'agissait avant tout de puces peu chères. N'oublions pas aussi qu'Apple a récemment fait ses adieux aux puces des bleus, mais cela ne semble pas avoir eu de conséquences notables pour l'instant.

Bref, rien de très d'alarmant et qui mette déjà clairement en avant les difficultés d'Intel, comme les retards avec son 7 nm, et le fait de devoir faire face à une concurrence toujours plus intense avec NVIDIA - qui, rappelons-le, a annoncé son premier CPU ARM pour datacenter - et AMD - avec ses nouveaux EPYC, entre autres. En parallèle, Intel devra aussi investir lourdement pour alimenter son ambition de devenir un fondeur capable d'assurer ses propres besoins, autant que ceux de sa future clientèle. Forcement, tout ceci devrait tôt ou tard se constater sur les p'tits papiers des comptables et c'est probablement pourquoi Intel n'anticipe pas une année 2021 meilleure que la précédente. En attendant, rendez-vous pour Q2 ! (Source)