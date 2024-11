NVIDIA va rÃ©duire lâ€™addiction au GeForce Now en limitant le temps de jeu, tout en dealant des pochons dâ€™heures

Cela fait plusieurs années que nous ne vous avions plus parlé du GeForce Now, le service de cloud gaming de NVIDIA. Mais au cas où vous vous posiez la question, il est toujours en vie, contrairement à Google Stadia. Depuis notre dernière évocation de ce service — l’article remonte à avril 2022 ; c’était un test du GeForce Now RTX 3080 —, celui-ci a bien évolué. Si nous en reparlons aujourd’hui, c’est parce que NVIDIA a opéré et annoncé quelques changements majeurs.

100 heures de jeu par mois, est-ce vraiment suffisant ?

Déjà, sachez que l'abo RTX 3080 n’a plus cours depuis la sortie des GPU Ada Lovelace : il a logiquement été supplanté par une formule RTX 4080 exploitant, comme son nom l'indique assez bien, des GeForce RTX 4080. Ce meilleur niveau d’abonnement, qualifié d’Ultime, autorise toujours des sessions de 8 heures, jusqu’en 2160p à 120 images par seconde, voire 240 dans certaines productions (et pas avec n’importe quel terminal).

Jusqu’ici, la formule intermédiaire, appelée Prioritaire, autorisait des sessions de 6 heures maximum en 1080p à 60 images par seconde. Dès aujourd’hui, elle évolue pour passer à une définition maximale de 1440p, mais toujours limitée à 60 images par seconde. En outre, elle intègre la prise en charge des écrans ultra-larges et la sauvegarde des paramètres en jeu. Ces deux privilèges étaient réservés aux abonnés Ultime jusqu'à présent. L'appellation de cette souscription change aussi : dorénavant, appelez-la Performance.

Précisons qu’une version d’essai gratuite reste proposée. Elle implique toutefois de nombreuses contraintes : sessions d’une heure, file d’attente pour accéder aux serveurs avec diffusion de publicités, absence de prise en charge du RTX.

Au-delà de l’évolution de la formule Prioritaire, NVIDIA introduit un plafond mensuel d’heures de jeu pour tous les abonnés. D’ici l’année prochaine, il ne sera plus possible de consommer le service sans modération : les abonnés se verront imposer une limite de 100 heures par mois à partir de janvier prochain. Jusqu’à 15 heures de ce crédit-temps non utilisé sera redistribué le mois suivant.

L’entreprise justifie ce plafond par sa volonté de « continuer à offrir une qualité et une vitesse exceptionnelles — ainsi que des temps d'attente plus courts — aux membres Performance et Ultimate » (l'autre option aurait été d'ouvrir de nouveaux serveurs ; seulement confrontée à de grandes difficultés financières, NVIDIA ne peut évidemment se le permettre). La firme soutient que « cette limite généreuse convient à 94 % des membres, qui profitent généralement du service dans ce laps de temps ». Pas besoin d’être un grand matheux pour calculer que cette quantité d’heures autorise un peu plus de 3 heures de jeu quotidiennes.

Nullement cupide, plutôt consciente des dangers d'une désintoxication trop brutale, NVIDIA permettra aux 6 % les plus accrocs d'acheter des sachets d’heures afin qu'ils aient leur dose de GFN (GeForce Fenta Nyl). Ils auront l'opportunité de débourser 2,99 dollars pour un pochon de 15 heures supplémentaires de qualité Performance ; 5,99 dollars pour 15 heures de trip dans le niveau Ultimate.

Sans surprise, ces rabs sont cher payés. Nous n’avons pas les montants en euros, mais en dollars, cela fait environ 20 centimes l’heure en Performance, le double en Ultimate. Sachant que les abonnements mensuels pour ces formules sont proposés à respectivement 9,99 dollars et 19,99 dollars, soit à peu près 10 et 20 centimes pour celui qui se shoote l’intégralité de ses 100 heures, ces petits rabes de GFN coûtent donc le double (et même davantage en prenant en compte les abonnements de six mois, puisque ceux-ci sont plus avantageux que les formules mensuelles).

Faisons nos oiseaux de mauvais augure : entrevoyons ce crédit initial descendre à 80 heures, puis à 50, puis à 20 ; puis NVIDIA passer à une facturation à l’heure, légitimée par n’importe quelle considération — tenez, au hasard, l’écologie. Ceci dit, nous pouvons aussi envisager cette restriction comme un bon moyen d’éviter le partager de compte.

Pour finir, grand seigneur, la société n’appliquera cette limite à ses abonnés actuels (enfin, « aux membres payants actifs au 31 décembre 2024 ») qu’à partir de janvier 2026. En attendant, les consommateurs de GeForce Now ont tout le loisir de prendre conscience de leur d’addiction au service (et donc plus globalement aux jeux vidéo) via le décompte déposé sur leur compte par docteur NVIDIA.