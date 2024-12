La NVIDIA App supplante officiellement le GeForce Experience

La période est au ravalement de façade des logiciels de gestion des cartes graphiques : Intel a mis à jour la sienne à l’occasion du lancement des Arc B580 et B570 ; NVIDIA a écarté définitivement le GeForce Experience au bénéfice de sa NVIDIA App avec ses pilotes 566.36. Les acquéreurs de GeForce RTX 50 Series pourront ainsi profiter pleinement de cette interface. Cette NVIDIA App était proposée en version bêta depuis le début d’année ; elle avait quitté ce statut à la mi-novembre.

De bêta à App Alpha

Tel que rapporté ci-dessus, la version 1.0 est disponible depuis maintenant quelques semaines. NVIDIA avait passé en revue les changements à ce moment-là. Les derniers pilotes, version 566.36, achèvent simplement cette transition en écartant totalement le GeForce Experience, lequel est donc supplanté par la NVIDIA App.

La NVIDIA App entreprend de fusionner les fonctionnalités du GeForce Experience avec celles du panneau de configuration de NVIDIA afin de les rassembler dans une même application. Un outil tout-en-un, similaire à celui d’AMD, certainement plus dans l’ère du temps que les deux anciens logiciels distincts. Néanmoins, pour le moment, le NVIDIA Control Panel reste en sursis, toutes ses fonctionnalités n’ayant pas encore migré vers la nouvelle application.

L’entreprise fait un tour du propriétaire dans la vidéo ci-dessous. Pour des explications écrites, vous pouvez aussi jeter un œil à l’article mis en ligne le 12 novembre dernier.

Dans les grandes lignes, la NVIDIA App affiche plusieurs onglets pour lancer des jeux, modifier les paramètres graphiques globaux ou spécifiques, mettre à jour les pilotes, optimiser votre système et même glaner des récompenses. Elle regroupe également tous les services et outils de NVIDIA, tels que le GeForce Now, le NVIDIA Broadcast, ChatRTX ou encore RTX Video Super Resolution.

Sinon, le raccourci pour lancer l’application ne change pas : c’est toujours Alt + Z. L’ergonomie a toutefois été un peu remaniée, avec une navigation qui s’effectue à partir d’une barre latérale. Dernier point à souligner : un compte NVIDIA n’est pas obligatoire pour utiliser l’App.