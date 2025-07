Le Ryzen Threadripper PRO 9995WX brille déjà dans Cinebench R23

Pas encore commercialisés (ils le seront demain), les Ryzen Threadripper Pro 9000, nom de code Shimada Peak, se signalent déjà dans les classements. Le vaisseau amiral, le 9995WX, s’est distingué dans Cinebench R23 en signant la cinquième meilleure performance, tous cœurs CPU confondus.

L'échauffement avant les records

Pour cette puce munie de 96 cœurs / 192 threads, AMD renseigne une fréquence de base de 2,5 GHz et une fréquence Boost de 5,4 GHz. Maniée par SkyWalkerAMD, un padawan tristement attiré par les rouges, elle a obtenu 186 800 points.

Un intrus

Pas de quoi dépasser le record du Ryzen Threadripper Pro 7995WX à 210 702 points pour l'instant. Seulement pour toutes les perfs à plus de 200K points (et même jusqu'à celle à 175K) ce dernier évolue sous azote liquide. Son successeur n'a pas eu droit aux mêmes conditions : il a été refroidi par un « simple » AIO (référence non précisée). Il a tout de même atteint presque 5 GHz sur l’ensemble de ses cœurs via un OC manuel (4991 MHz pour être précis), au prix d’un pic de température enregistré à 98°C.

Vous aurez noté les 947 W — puissance mise en avant par plusieurs confrères dès leur titre. Émettons quelques réserves sur la fiabilité de cette donnée. À l’instar du Ryzen Threadripper Pro 7995WX, son descendant a un TDP par défaut de 350 W ; une limite qu’il est bien entendu possible de dépasser, en particulier en procédant à un overclocking manuel. Cela dit, le processeur susmentionné a établi son record avec une puissance mesurée de 389 W ; les deux autres performances du podium se situent aussi dans ces eaux-là. À partir de la quatrième place, il y a en revanche plusieurs entrées HWBOT affichant plus de 900 W pour ce 7995WX, et plusieurs médias (TweakTown, THUS et AnandTech, pour se restreindre à trois) rapportent de tels pics.

Quoi qu'il en soit, le Threadripper prenait place sur une carte mère ASUS Pro WS TRX50-Sage Wifi, soit une plateforme élaborée pour les puces HEDT ; ses limitations en lignes PCIe et support mémoire n’ont cependant pas d’incidence ici. Enfin, le processeur collaborait avec 144 Go de DDR5 en CL32 39-39-102.

Aussi attrayante que soit cette première approche, le prix de vente recommandé de 11 699 dollars du 9995WX refroidira les ardeurs du pékin. Il pourra toujours se consoler avec un Ryzen 9 9950X. Ce processeur à 16 cœurs / 32 threads plafonne à 60 868 points sur Cinebench R23 sous azote liquide. Seulement à 545 euros pièce, son ratio points / euros sous Cinebench R23 reste plus avantageux ! Sinon, AMD a aussi prévu trois Ryzen Threadripper 9000. L'entreprise n'a toutefois plus rien dit à leur sujet depuis quelques semaines.