NVIDIA ajoute RISC-V Ã  la liste des architectures compatibles avec CUDA

Après l'opération de rachat de MIPS par DigitalFoundry, une nouvelle étape marque la progression de l’écosystème RISC-V : NVIDIA va apporter un support natif de CUDA à cette architecture. L'annonce a été faite à l'occasion du RISC-V Summit China 2025 qui s'est déroulé du 16 au 19 juillet.

Cette démarche est assez cohérente du fait de l'intérêt croissant des centres de données pour RISC-V. En outre, comme le souligne notre confrère de Phoronix, la plate-forme logicielle CUDA (acronyme de Compute Unified Device Architecture) tend à proposer ses bibliothèques sur de nombreuses architectures : les plateformes x86 et Arm (AArch640) bien sûr, mais aussi l’IBM POWER par le passé (le POWER10, sorti en 2021, ne gère plus activement les GPU dédiés ; IBM s'est recentrée sur le calcul haute performance CPU-only, ou sur l’accélération via des solutions FPGA / ASIC internes ; l'entreprise a mis l'accent sur des unités MMA — Matrix-Multiply Assist), ou des plateformes plus marginales telles que SPARC sous Solaris.

Le message posté sur le réseau social X par le compte RISC-V International décrit avec enthousiasme ce support, lequel « permettra à un CPU RISC-V d'être le principal processeur d'application dans un système d'IA basé sur CUDA ».

