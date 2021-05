Eh oui, déjà. Il était évident dès le départ que le PCIe 4.0 n'allait pas faire long feu, notamment dans le monde professionnel, dont les acteurs ont sans aucun doute dû pousser le PCI-SIG à se magner sur sa succession, à tel point que les spécifications du PCIe 5.0 furent de sortie quelques mois à peine après l'arrivée du PCIe 4.0. Justement, 2021 a d'ores et déjà été marqué par bon nombre d'avancées en faveur d'un déploiement du PCIe 5.0 encore cette année, ou au pire au début de 2022, par exemple avec de nouveaux IP chez Cadence pour le node 5 nm de TSMC, l'apparition des premières puces switchs PCIe 5.0 chez Microchip pour la gestion des lignes, et la nouvelle de la préparation de contrôleurs SSD PCIe 5.0 chez Silicon Motion.

Bref, l'industrie se prépare, mais chaque constructeur le fait aussi un peu à son propre rythme et en fonction de ses attentes et projections en la matière. En tout cas, chez Marvell, les choses sérieuses c'est dès maintenant ! Elle se nomme Bravera SC5, elle est une nouvelle marque pour les contrôleurs SSD (déjà utilisée pour les disques durs) et elle est la première série pour ce segment à être compatible avec le standard PCIe 5.0 ! Deux références sont aux programmes, MV-SS1331 et MV-SS1333, dont voici les caractéristiques :

Contrôleurs SSD Marvell Bravera SC5 MV-SS1331 MV-SS1333 Interface hôte PCIe 5.0 x4 (compatible dual port x2 + x2) Interface NAND 8 canaux 1600 MT/s 16 canaux 1600 MT/s DRAM DDR4-3200 ou LPDDR4x-4266 avec ECC Cores Arm Cortex-R8, Cortex-M7 et Cortex-M3 Lecture séquentielle 14000 Mo/s Écriture séquentielle 9000 Mo/s Lecture aléatoire 2 000 000 IOPS Écriture aléatoire 1 000 000 IOPS Consommation maximale en pointe (contrôleur seul) 8,7 W 9,8 W Virtualisation 16 fonctions physiques, 32 fonctions virtuelles

Ay caramba ! En voilà des chiffres qui décoiffent ! Il s'agit grosso modo du double de ce que le meilleur des contrôleurs SSD NVMe PCIe 4.0 (voici les meilleurs côté mainstream) arrive à faire aujourd'hui. Mais sans surprise, la consommation explose avec ! À titre indicatif, un excellent PS5018-E18 ne consomme "que" 3 W environ. Et pourtant, Marvell a tout de même réussi à améliorer l'efficacité énergétique de 40 % par rapport à la génération précédente, ce qui était un impératif plus qu'un choix optionnel, puisqu'il aurait sinon été bien difficile d'atteindre de tels niveaux de performances tout en restant dans les limites de puissances acceptables pour un SSD d'entreprise.

Ces avancées ont été obtenues d'abord en profitant d'un node plus fin, mais principalement grâce à une réorganisation profonde de l'architecture de la puce, prenant notamment en compte les spécifications du standard Cloud SSD édité dans l'Open Compute Project (fruit d'un travail entre Microsoft et Facebook, mais qui s'est progressivement étendu au reste de l'industrie). En tout cas, l'offre PCIe 5.0 de Marvell est d'ores et déjà disponible et les premiers exemplaires ont déjà été distribués à certains clients privilégiés, ce qui veut dire que les premiers SSD PCIe 5.0 ne sont plus très loin pour les pros. Ça tombe bien, le PCIe 6.0 est déjà en embuscade ! (Source)