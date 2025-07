Radeon AI PRO R9700 et Threadripper PRO 9000 : AMD dévoile des prix et la disponibilité

Pour ses Ryzen Threadripper PRO Série 9000 WX et sa Radeon AI PRO R9700, AMD nous aura présenté le menu en trois temps. D’abord une présentation succincte à la mi-mai ; puis le dévoilement des ingrédients à la mi-juin ; enfin en cette mi-juillet, la date du service, et accessoirement la révélation de certains tarifs. Pour le premier point, ce sera le 23 juillet, tant pour les Threadripper PRO que pour la Radeon.

Radeon AI PRO R9700

Équipée du GPU Navi 48 basé sur l’architecture RDNA 4, cette Radeon AI PRO R9700 n’a pas changé depuis mai : elle exploite toujours 64 unités et 32 Go de mémoire GDDR6. AMD n’a toujours communiqué de prix de vente recommandé. Des listages préliminaires par des détaillants tablent toutefois sur des montant avoisinant les 1 250 dollars.

Une telle somme est bien supérieure à celle préconisée pour la RX 9070 XT (599 dollars). Néanmoins, les GPU professionnels coûtent souvent bien plus chers. En témoignent les Radeon PRO W7900 et W7800 lancées à respectivement 3 999 et 2 499 dollars en avril 2023.

Le 23 juillet, la Radeon AI PRO R9700 ne sera proposée que dans des stations de travail clé en main fournies par des partenaires OEM. AMD promet toutefois que des cartes AIB seront commercialisées à l'unité avant la fin du troisième trimestre.

L’entreprise rappelle que sa carte est entièrement compatible avec la plateforme open source ROCm 6.3, et donc avec les principaux frameworks tels que PyTorch, ONNX Runtime ou TensorFlow. La société vante aussi le format compact à double emplacement avec refroidissement de type blower (refroidissement de l’avant vers l’arrière) qui sied aux configurations multi-GPU denses.

Enfin, l'entreprise en profite pour mettre un taquet à la GeForce RTX 5080, qui n'avait pourtant rien demandé, sur le ring des LLM.

Ryzen Threadripper PRO 9000 WX-Series

Pour les Ryzen Threadripper PRO 9000 WX-Series, AMD a consenti à dévoiler les prix de cinq des six processeurs. Pour une raison qui nous échappe, le 9945WX manque à l’appel. Silence radio également au sujet des trois Threadripper 9000 non-PRO.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence Boost / Base Cache L3 TDP Prix public conseillé (USD) AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX 96 / 192 Jusqu'à 5,4 / 2,5 GHz 384 Mo 350 W 11 699 $ AMD Ryzen Threadripper PRO 9985WX 64 / 128 Jusqu'à 5,4 / 3,2 GHz 256 Mo 350 W 7 999 $ AMD Ryzen Threadripper PRO 9975WX 32 / 64 Jusqu'à 5,4 / 4,0 GHz 128 Mo 350 W 4 099 $ AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24 / 48 Jusqu'à 5,4 / 4,2 GHz 128 Mo 350 W 2 899 $ AMD Ryzen Threadripper PRO 9955WX 16 / 32 Jusqu'à 5,4 / 4,5 GHz 64 Mo 350 W 1 649 $

Ici aussi, AMD a livré quelques résultats de benchmarks. Ils opposent le 9995WX au Xeon W9-3595X. Le Threadripper distance son rival de 40 à 145 % selon les tests. Gardez juste à l’esprit que W9-3595X n’a que 60 cœurs et qu’il coûte 5 889 dollars. Cela dit, la gamme actuelle d’Intel ne propose rien de plus haut de gamme dans cette catégorie.