Icy Dock muscle son offre : deux nouvelles gammes et du ToughArmor en pagaille

Chez Icy Dock, les produits naissent aussi rapidement que les idées d’Emmett Brown, dit le Doc. Depuis juin, l’entreprise a déployé plein de nouvelles solutions pour vos HDD et SSD. Nous allons exposer lesquelles avec un peu de retard, mais en respectant tout de même la chronologie.

Gamme ExpressSlot Core

Quelques jours avant l’été, la marque avait dégainé une toute nouvelle gamme ExpressSlot Core centré sur le stockage NVMe. Conçue pour les stations de travail, serveurs ou encore systèmes industriels, la elle comprend deux modèles, les MB305M4P-B et MB312M4P-B. Fidèle à l’esprit de la marque, son ambition est de faciliter les opérations de maintenance et de mise à niveau grâce à un système de plateau amovible sans vis. En outre, pas besoin d’ouvrir le boîtier : les SSD sont accessibles à l’avant (comprenez à l’arrière du boîtier).

Les deux dispositifs, prennent en charge des SSD NVMe M.2 de 30 à 80 mm. Un seul pour le MB305M4P-B , une paire pour le MB312M4P-B. Tous deux s’insèrent dans un emplacement PCIe 4.0 et supportent une vitesse de transfert de 64 Gbit/s (interface hôte PCIe 4.0 x8 pour le 312 et PCIe 4.0 x4 pour le 305). Un couvercle en aluminium et un coussin thermique collé au SSD assurent le refroidissement.

Les prix de vente conseillés sont de 67,10 euros et de 123,70 euros.

Gamme EXLink

Cette série ExpressSlot Core n’est pas la seule à avoir été ajoutée au catalogue d’Icy Dock ces dernières semaines. Elle partage l’affiche avec la gamme EXLink.

Celle-ci regroupe des cartes d’adaptation pour SSD U.2, U.3, M.2, E1.S et E3.S via emplacement M.2 ou PCIe, cette fois pensées pour une connectivité « rapide et fiable » en environnements professionnels. Elle facilite toujours l’intégration des solutions NVMe en assurant une compatibilité étendue entre formats comme M.2, U.2 ou SlimSAS. Mais son principal atout est l’intégration du composant Redriver et d’un buffer d’horloge PCIe à 100 MHz conçus pour maintenir la clarté et la stabilité du signal sur de longues pistes. D’après la marque, l'ensemble « compense efficacement les pertes dues aux câbles longs, aux interférences ou aux connecteurs de moindre qualité ».

Bien qu’Icy Dock parle de cartes et utilise aussi le pluriel sur son site, il n’y a qu’une seule référence commercialisée pour le moment : l'EXLink MB309A. C’est un adaptateur M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 vers SlimSAS 4i avec Redriver vendu 91,90 euros. Gageons que des copines seront ajoutées prochainement.

ToughArmor MB601V5K-B

Retour sur des territoires plus familiers avec le ToughArmor MB601V5K-B, un cousin du ToughArmor MB111VP-B que nous avons testé. C’est un rack amovible PCIe 5.0 conçu pour les SSD NVMe U.2/U.3. Il est doté de l’interface MCIO 4i (SFF-TA-1016) et prend en charge des vitesses allant jusqu’à 128 Gbit/s. Conçu pour une baie de 3,5 pouces, il prend en charge les SSD NVMe U./U.3 compris entre 7 et 15 mm. Il est équipé d’un mini-plateau amovible EZ Slide qui permet un remplacement rapide des SSD sans ouvrir le châssis.

Totalement en métal, il profite d’un refroidissement actif : Icy Dock l’a armé d’un ventilateur de 25 mm et de plusieurs d’orifices de ventilation. Pour la sécurité, le MB601V5K-B intègre un système de verrouillage Eagle-hook qui empêche l'éjection accidentelle des SSD et garantit leur maintien en place pendant leur fonctionnement. De plus, il propose un verrouillage à clé à deux segments. Comptez 185,50 euros.

Ce ToughArmor avait rapidement reçu un petit frère, le ToughArmor EX MB601V4KW-B. En PCIe 4.0 (interface U.2 PCIe Gen 4.0 via le connecteur SFF-8639), c’est un boîtier qui prend en charge un SSD NVMe U.2/U.3 2,5 pouces (jusqu’à 15 mm de hauteur) et qui s’insère dans une baie externe standard de 3,5 pouces.

Icy Dock vante son panneau avant résistant à l’eau classé IPX6 Tough-Cover qui offre une protection contre la poussière et les éclaboussures. À ce titre, la marque présente son produit comme « conçu pour des environnements difficiles [...] des applications militaires, de terrain ou en périphérie ». La sécurité et la protection au niveau du disque impliquent toujours une serrure à clé en deux segments ainsi qu'une mise à la terre EMI. Enfin, si la structure reste entièrement métallique, il n’y a par contre aucun ventilateur. L’entreprise n’a pas communiqué de tarif.