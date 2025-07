Seagate commercialise ses disques HAMR de 30 To

Nous ne vous avions plus parlé de disques HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording) depuis longtemps. Le lancement par Seagate de ses disques Exos M et IronWolf Pro est l’occasion d’y remédier.

© Seagate

30 To en 3,5 pouces

En 2023, Seagate avait déclaré que ses disques 24 To et 28 To seraient les derniers avant les modèles HAMR ; promesse tenue. Débutée à petite échelle fin 2024 / début 2025 auprès de partenaires professionnels, la commercialisation des disques HAMR se concrétise aujourd’hui dans des versions un poil plus modestes, mais disponibles pour tous. L'entreprise propose ainsi ses IronWolf Pro et Exos M dans des capacités de 28 et 30 To. Ces modèles s’appuient sur la technologie d’enregistrement magnétique conventionnel (CMR). L'Exos M 30 To coûte 594,99 euros ; l'IronWolf Pro 30 To, 666,99 euros. Ces prix passent à respectivement 570,99 euros et 527,99 euros pour les modèles 28 To.

Un mot sur le principe du HAMR, pour ceux qui auraient oublié. Cette méthode fait appel à de minuscules lasers capables de chauffer brièvement la surface des plateaux magnétiques afin de modifier la polarité magnétique des bits nécessaires à l'écriture, ce qui permet une écriture à plus haute densité. Seagate propose des explications exhaustives, en français, sur sa page consacrée au stockage HAMR. Vous pouvez aussi consulter ce document technique en anglais.

Les nouveaux disques reposent sur la plateforme Mosaic 3+, qui signe l’implémentation maison du HAMR chez Seagate. Le constructeur évoque une densité inédite de plus de 3 To par plateau, ce qui ouvre la la voie à des modèles encore plus massifs à moyen terme (Seagate envisage une densité de 5 To par plateau d'ici 2028).

Sans surprise, le discours marketing de Seagate insiste lourdement sur les besoins liés à l’intelligence artificielle. Au point de marteler le terme « AI » à plus de vingt reprises dans son communiqué. Au-delà du buzzword, ces disques visent plus largement tous les environnements où l’espace est compté, où chaque téraoctet compte, et où le coût par Go reste critique.

Chez la concurrence, Western Digital ne prévoit ses premiers disques HAMR qu’à l’horizon 2027. Quant à Toshiba, des tests sont en cours, avec des échantillons attendus dans le courant de l’année. Pour revenir aux modèles de Seagate, vous trouverez déjà un test pour chaque chez StorageReview.