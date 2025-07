Razer Core X V2 : la boÃ®te eGPU se vide, mais passe au Thunderbolt 5

no ragotz

En 2018, Razer déployait son Core X, un eGPU (ou une une boîte à GPU externe si vous préférez) en Thunderbolt 3. Il a désormais un successeur, austèrement appelé Core X V2. Il passe au Thunderbolt 5, mais recul sur d’autres aspects.

Une boîte vide, mais pour plus de modularité

Sur le papier, le Thunderbolt 5 offre des débits théoriques de 120 Gb/s en unidirectionnel et de 80 Gb/s en bidirectionnel. Toutefois, pour les cartes graphiques externes, la bande passante reste limitée à 64 Gb/s en raison du PCIe 4.0 x4. En revanche, le Thunderbolt 5 permet à ce Core X V2 de fournir jusqu'à 140 W (par exemple pour alimenter un PC portable) ; ce seuil est de 100 W pour son ancêtre.

Ceci dit, le Core X V2 est désormais vendu sans alimentation ; l’utilisateur devra l’acquérir séparément. La V1 intègre pourtant un bloc interne ATX de 650 W. Dans un bel exercice de rhétorique marketing, Razer tente de faire passer ce retrait pour une amélioration. L’absence d’alimentation devient ainsi un gage de longévité, une promesse de modularité. La fiche produit évoque « une configuration évolutive et pérenne », vous invite à « améliorer votre configuration avec le dernier processeur graphique et le dernier bloc d’alimentation ATX » — à condition d’équiper vous-même la moitié du boîtier. Cette amputation allège logiquement le châssis : il ne fait plus que 3,5 kg, contre 6,48 kg pour la première version.

Frugalité également du côté de la connectique, avec uniquement de l’USB Type-C. Pour ceux qui cherchent une solution plus complète, Razer renvoie vers son nouveau dock Thunderbolt 5, également annoncé ce jour.

Enfin, le Core X V2 embarque un ventilateur de 120 mm. Par défaut, celui-ci ajuste automatiquement sa vitesse de rotation. Mais rien n’empêche de personnaliser sa courbe.

Comptez 389,99 euros pour le Core X V2 ; 439,99 euros pour le Dock Razer Thunderbolt 5.