Quoi de plus normal quand les GPU s'évaporent quasi instantanément et à des prix défiants la raison ? Certes, il est avéré que le volume de GPU vendus est sensiblement inférieur aux années précédentes, certainement pour plus qu'une raison, mais la hausse des prix compense largement cette évolution et permet toujours à Nvidia d'enchainer les résultats records. Le premier trimestre de l'année fiscale n'est pas encore terminé, mais le constructeur s'est déjà fait un plaisir de dire que son chiffre d'affaires se promène déjà au-delà des 5,3 milliards de $ anticipés le trimestre précédent, grâce à une demande soutenue très forte des datacenters en particulier, mais aussi des joueurs et des mineurs, bien entendu ! Nvidia nous rappelle aussi à notre bon et douloureux souvenir en expliquant que la demande est toujours supérieure à l'offre, et que cette situation continuera le restant de l'année.

Mis à part le blabla et les chiffres habituels, ce trimestre revêt une autre importance, puisqu'il intègrera aussi les premières ventes des fameuses cartes CMP HX, la nouvelle gamme dédiée au minage, à base de puces Turing, mais également d'Ampere — il se murmure même que l'énorme GA100 pourra prochainement servir de base à un 5e modèle.

Les modèles 30HX et 40 HX sont les premiers à avoir été commercialisés, 50HX et 90HX arriveront prochainement. On sait que Nvidia a vendu pour au moins 30 millions de cartes CMP au Canadien Miner Hut 8, tandis qu'en Chine ces mêmes cartes ont carrément fait l'objet de contrebande. Parce qu'il est évident que les mineurs ne reculent devant rien pour harponner du GPU, Nvidia a encore révisé sa prévision et anticipe désormais que la gamme CMP ajoutera au moins 150 millions de dollars à son chiffre d'affaires — un chiffre initialement fixé à 15 millions , mais rapidement passé à 50 millions. Nvidia, qui ne s'attendait apparemment pas à un tel succès, affirme que le résultat pourrait être encore meilleur s'il était en mesure de satisfaire la demande.

Bref, mission arrondissement des fins de mois, réussie ! Ça fera autant de nouvelles vestes en cuir, et en plus, Jensen devrait aussi enfin pouvoir aller chez le coiffeur.

C'est toujours Jensen qui (se) régale, certaines choses n'ont pas changé (voir l'original), mais d'autres un peu quand même... Un rappel que tonton est bien humain !