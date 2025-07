Clap de fin pour Clear Linux : Intel met fin à sa distribution optimisée

Intel a annoncé la fin du développement de Clear Linux, une distribution GNU/Linux reconnue pour ses performances de pointe sur les processeurs de la marque. Le projet ne recevra plus ni mise à jour ni correctif. Le dépôt officiel passe en lecture seule. Intel conclut ainsi une aventure d’une dizaine d’années : la première version remonte à février 2015.

© Leo Navis / Wikipedia

Une décision brutale, mais pas surprenante

Conçue et maintenue par Intel, Clear Linux visait à maximiser le potentiel de ses processeurs, et plus généralement avec du matériel x86_64, grâce à des optimisations sur l’ensemble de la pile logicielle : noyau, bibliothèques, runtime, tout était calibré à cette fin. L’un des exemples phares de cette approche était la sélection automatique de bibliothèques AVX512 lorsque le CPU le permettait. L’OS adoptait également une approche « stateless », séparant strictement les fichiers système et utilisateur, afin de simplifier la gestion et la personnalisation. La sécurité figurait aussi parmi les priorités affichées du projet.

La nouvelle de l’arrêt de Clear Linux a été confirmée par l’équipe en charge du projet, sans période de transition : Intel suspend tout support avec effet immédiat. Les utilisateurs peuvent continuer à utiliser le système localement, mais en l’absence de mises à jour, les machines connectées à Internet s’exposeront rapidement à des risques de sécurité.

Cette décision s’inscrit probablement dans le cadre de réduction des coûts qu'orchestre Intel ces derniers mois. Bien que Clear Linux ait obtenu d’excellents résultats dans les tests de performance de Phoronix — qui relaie la disparition traitée ici — sa faible adoption en dehors des cercles techniques en faisait une cible facile.

En guise d’épilogue, quelques mots d’Arjan, l’un des contributeurs, partagés sur les forums officiels. Le titre de sa bafouille rappelle que toutes les bonnes choses (les mauvaises aussi, ndlr) ont une fin (All good things come to an end: Shutting down Clear Linux OS). Il adresse un big up aux acteurs du projet :

Après des années d’innovation et de collaboration avec la communauté, nous mettons fin au support de Clear Linux OS. À compter d’aujourd’hui, Intel ne fournira plus de correctifs de sécurité, de mises à jour ni de maintenance pour Clear Linux OS, et le dépôt GitHub de Clear Linux OS sera archivé en mode lecture seule. Ainsi, si vous utilisez actuellement Clear Linux OS, nous vous recommandons vivement de planifier votre migration vers une autre distribution Linux activement maintenue dès que possible, afin de garantir la sécurité et la stabilité continues de votre système.



Soyez assurés qu’Intel reste profondément engagé dans l’écosystème Linux, en soutenant activement et en contribuant à divers projets open source et distributions Linux afin d’activer et d’optimiser les performances du matériel Intel.



Un immense merci à chaque développeur, utilisateur et contributeur qui a participé à façonner Clear Linux OS au cours des dix dernières années. Vos retours et vos contributions ont été inestimables.