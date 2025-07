Asus ExpertCenter, un desktop équipé d'une Superchip NVIDIA

En mai dernier, NVIDIA annonçait que des partenaires proposeraient prochainement des DGX Spark et DGX Station. Asus a désormais les deux : outre l’Ascent GX10, la marque a aussi référencé un ExpertCenter Pro ET900N G3 sur son site web. Celui-ci embarque, retenez votre souffle, une NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip.

ExpertCenter Pro ET900N G3 © Asus

Pas super cheap

Au cœur de cette configuration, on retrouve une puce super-puce qui combine le processeur Grace (basé sur l’architecture ARM) avec un GPU Blackwell Ultra B300. Le tout s’accompagne de 784 Go de mémoire unifiée (LPDDR5X + HBM3E). Côté évolutivité, la configuration embarque trois slots PCIe x16, autant de connecteurs M.2 pour le stockage, ainsi qu’une alimentation modulaire (ATX + EPS12V) complétée par trois 12V-2×6, capables de livrer jusqu’à 1 800 W au GPU. La connectique n’est pas en reste avec un contrôleur ConnectX-8 SuperNIC (800 Gb/s), pensé pour les déploiements en grappe. Le tout fonctionne sous DGX OS, garantissant une intégration logicielle complète dans l’écosystème IA de NVIDIA.

Asus n'a pas publié la fiche technique de sa machine, comme elle l'a fait pour l’Ascent GX10. À défaut, voici celles renseignées pour la DGX Station :

© NVIDIA

Le terme générique Blackwell Ultra cache le B300, qui était apparu sur une feuille de route, et qui a été officialisé lors de la GTC 2025. Son déploiement massif est prévu pour le second semestre. Il s’agit d’un successeur direct du B200. Il alimentera, entre autres, des systèmes en rack comme le GB300 NVL72. Cette plateforme agrège 72 GPU Blackwell Ultra et 36 CPU Grace.

Aucune information n’a filtré sur le prix ou la date de sortie de cet ExpertCenter Pro ET900N G3. Inutile de préciser que ce n’est pas un produit grand public.

En parallèle, Asus a référencé son Ascent GX10. C'est un ordinateur plus modeste basé sur le GB10 ; il appartient à la lignée DGX Spark. Vous trouverez ses spécifications complètes ci-dessous.

© Asus

Bref, ces deux machines témoignent d'une volonté de proposer des stations IA clé en main aux professionnels et aux chercheurs, dans des formats variés.