Tueuse de RTX 3090 ?

Le lancement des RX 6800 & 6800 XT, a confirmé le retour au premier plan des rouges dans le domaine des cartes graphiques haut de gamme. Si la fabrication du GPU Navi 21 est toujours confiée à TSMC et son 7 nm usité depuis Vega 20 animant la Radeon VII, c'est bien la nouvelle architecture RDNA 2 qui a permis un bond exceptionnel de performance en rastérisation et d'efficacité énergétique. Comment ? Par l'adjonction d'un cache de troisième niveau, permettant de s'affranchir de nombreuses et coûteuses requêtes en mémoire, mais aussi diverses modifications facilitant la montée en fréquence à puissance équivalente. À cela s'ajoute une remise à niveau des fonctionnalités supportées par son concurrent depuis Turing. AMD libère à présent la totalité du potentiel de Navi 21, via la carte destinée à devenir le vaisseau amiral des rouges, à savoir la Radeon RX 6900 XT. Cette dernière utilise la version intégrale du GPU afin de se frotter, selon son concepteur, à la RTX 3090. Pour cela, elle ne manque pas d'atouts, avec au premier chef d'entre eux, une tarification officielle certes élitiste, mais bien moindre que celle de sa concurrente désignée. Cette niche ne s'adresse de toute façon qu'à peu de monde, l'enjeu étant plus une histoire de prestige afin d'être perçu comme le leader, plutôt que le volume de vente de ces cartes dans l'absolu. La nouvelle venue gagne donc d'ores et déjà la bataille des prix, mais quid des prestations proposées, en comparaison de sa rivale et des autres cartes haut de gamme ? Qu'en est-il de la consommation, des températures et des nuisances sonores ? Réponse à toutes ces questions et bien d'autres au sein de notre dossier.