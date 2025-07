Les exportations de GPU H20 vers la Chine remises sur play

L’information ne bouleversera pas votre journée, mais vous serez potentiellement ravi d’apprendre que NVIDIA, l’entreprise valorisée quatre mille milliards de dollars, va reprendre ses exportations de GPU H20 vers la Chine. Elle l’a annoncé dans un communiqué publié sur son site web.

DGX H100 (il n'y aucune illustration pour le H20, une version castrée du H100) © NVIDIA

Tout finit bien pour NVIDIA

La bonne nouvelle est noyée au milieu d’un panégyrique à la gloire de l’IA qui sacre le mois passé par Jensen Huang à prêcher la bonne parole entre Washington et Pékin. Le service comm vante les vertus transformatrices de l’intelligence artificielle pour les entreprises, mais aussi pour la société tout entière.

Le monde aurait carrément atteint un « point d’inflexion » : l’IA serait désormais une « ressource fondamentale, au même titre que l’énergie, l’eau ou l’Internet ». Enrobant leur business du classique baratin techno-bienveillant-progressiste, les auteurs allèguent qu’elle « augmentera la productivité et élargira les possibilités […] dans un cadre sûr et sécurisé, pour le bénéfice de tous » ; assure que l’entreprise soutient activement la recherche open-source, les modèles de base et les applications censés « démocratiser l’IA et renforcer les économies émergentes dans toutes les régions, y compris l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie et au-delà ».

Le communiqué rapporte qu’au cours de son périple sino-américain, le PDG de NVIDIA a aussi confirmé à ses partenaires que l’entreprise avait déposé les demandes nécessaires pour reprendre la commercialisation du GPU H20. Mais surtout, que le gouvernement Trump l’avait assuré de l’octroi des licences. En conséquence, les livraisons doivent redémarrer prochainement.

Nous n’avions pas suivi toutes les circonvolutions de ce feuilleton, mais en avril, NPR rapportait que Jensen Huang avait profité d’un dîner pour convaincre Donald Trump de faire preuve de mansuétude envers les exportations de H20 vers la Chine. Une bienveillance officieuse qui restait toutefois à confirmer et à pérenniser. De fait, les expéditions de H20 ont été suspendues courant mai. Désormais, l’horizon est dégagé.

Le texte évoque aussi un nouveau GPU RTX PRO parfaitement conforme aux restrictions, et présenté comme idéal pour les usages en IA liés aux jumeaux numériques. NVIDIA se garde toutefois de le nommer. Sur la base d’un article de Reuters publié fin mai, il pourrait s’agir d’un modèle basé sur les RTX PRO 6000D (B40). L’entreprise avait officialisé des serveurs NVIDIA RTX PRO basés sur des des RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPUs le 18 du même mois.