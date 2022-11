NVIDIA et AMD ont du stock, surtout leurs partenaires. Mais cela vient de leur initiative, voulant vendre à tour de bras sous la période faste du minage -entendons-nous, faste pour les AIB, pas les clients -, ils ont passé commande plus que de raison. Entre une commande et sa livraison, ça prend globalement 6 mois, la bulle pète, et mince, le plan tombe à l'eau, mais les GPU sont là et payés ! C'est probablement une des raisons pour lesquelles les deux pourvoyeurs de GPU ne se grouillent pas plus que ça pour lancer, voire simplement annoncer, les déclinaisons moins cossues de leurs générations RDNA 3 et Lovelace. Alors il faut aider pour écouler le stock.

Baisser les prix encore, ils ne semblent pas trop motivés à le faire, pour limiter la casse et les pertes, les GPU ayant très probablement été payés au prix fort également. Alors mettre du bundle, c'est le seul truc qui reste, jusqu'à ce qu'ils soient obligés de réellement baisser les prix. Au tour d'AMD de taper sur le buzzer magique du bundle. Adieu le trio dégressif Forspoken / Saint-Row / Sniper Elite 5, bienvenue à Callisto Protocol et Dead Island 2, deux jeux pas encore sortis. Le premier arrivera le 2 décembre, le second le 3 février 2023.

Si vous achetez une RX 6400 ou une RX 6500 XT, vous aurez droit à Dead Island. Si vous achetez toute autre Radeon RDNA 2, vous aurez, en plus de Dead Island 2, Callisto Protocol. Cette opération se terminera au 4 février 2023, c'est dire s'il y a du stock à écouler aussi chez les rouges ! Vous aurez un mois de plus pour réclamer vos coupons ! Mais beau bundle, pèsera-t-il lourd face aux RX 7900 Series quand elles débarqueront le 13 décembre ?

Le vrai Dead Space 3 ?