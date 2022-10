Zen 4 : le nouveau tour de force d'AMD ?

Depuis l'avènement de Zen, AMD a fait preuve de sa capacité à égaler et même dépasser Intel dans le domaine des microprocesseurs. Le leader mondial a d'ailleurs subi la loi des rouges tout d'abord dans le domaine productif avec Zen 2, puis ludique avec Zen 3. En cause, les retards incessants liés à une maturation difficile de son outil industriel vers les procédés de gravure plus fins. Ce qui fut pendant longtemps une force est à présent un handicap pour les bleus, puisque AMD en cédant ses fonderies, peut profiter à présent des prestations en la matière de TSMC, lui conférant ainsi un avantage technologique. Bon an mal an, Intel a tout de même réussi a reprendre le leadership des performances via sa génération Alder Lake en fin d'année dernière, contesté toutefois dans le domaine ludique au printemps, par un surprenant Ryzen 7 5800X3D et son 3D V-Cache. Mais la véritable réponse arrive en ce mois de septembre, par le biais de la nouvelle architecture Zen 4 couplée à un procédé de fabrication 5 nm. Quid des performances des nouveaux processeurs Ryzen 7000 ? Qu'en est-il des consommations réelles et capacités d'overclocking ? Réponses à toutes ces questions et bien d'autres dans ce dossier.

Maj du 23/10 : Ajout des Ryzen 5 7600X & Ryzen 9 7900X ainsi qu'une page dédiée à une carte mère AM5 B650E : l'Asus ROG Strix B650E-F Gaming WiFi

• Côté street price, ça dit quoi ?