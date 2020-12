Il arrive dans quelques jours, et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il souffle le chaud et le froid. Le chaud parce qu'un jeu de ce calibre, avec de telles ambitions, ça ne court pas les rues. Le froid parce qu'il se murmure qu'il est méchamment gourmand. Tom's hardware a fait un prétest complet d'un point de vue performance GPU, incluant le Ray Tracing d'abord limité aux Geforce RTX, et le DLSS. Ce test ne peut en aucun cas représenter la version finale, d'abord parce qu'il se murmure qu'un gros patch serait présent à la sortie du jeu, et ensuite parce qu'AMD et Nvidia n'ont pas encore publié leurs pilotes optimisés, et nul doute qu'il y en aura un !

En attendant, on peut dire que ça dérouille. Nos confrères ont utilisé un Core i9-9900K, avec 32 gigots de DDR4 3600, et une GTX 1060, RTX 2060, RTX 3060 Ti, RTX 3080 et RTX 3090 côté vert, une RX 5600 XT et une RX 6800 XT côté rouge. Le preset medium passe relativement bien en FHD, encore que la GTX 1060 6 Go est assez loin, probablement handicapée par sa VRAM, le même preset en QHD fait mal aux RX 5600 XT et RTX 2060, mais on reste pas mal. En UHD, la RX 6800 XT est à 52.2 images par seconde, derrière l'armada verte à plus de 60. On notera, pour l'anecdote, que la RTX 3090 avec un 7700K en FHD et QHD se fait démolir, étant derrière la RTX 3060 Ti pour le premier, et à peine devant dans le second cas.

Le preset Ultra passe assez bien en FHD, exception faite de la GTX 1060, le Ray Tracing dans cette définition est compliqué dans son mode Ultra, alors qu'en moyen ça passe mieux, mais certainement au prix de la désactivation de certains effets. Comme prévu, le DLSS fait un bien fou aux cartes qui peuvent le gérer en hardware dédié, alias les RTX. Il vaut mieux par les tensor cores que par les cuda cores, ces derniers étant certainement tous au taquet, et donc incapables d'offrir un niveau potable contrairement aux tensor cores dont c'est la seule tâche sans empiéter sur les cuda cores.

Plus on monte en définition, plus c'est dur, mais ce n'est pas si affreux que cela, bien qu'il faille une RTX 3080 ou 3090, la 3060 Ti ne suivant plus dès le QHD même avec DLSS. On verra si une RT X3070 n'est pas limitée avec ses 8 Go de VRAM en QHD avec RT. En tout cas, techniquement, on verra ce qu'il en est, avec des tests comparatifs, et des pilotes à jour. La toile semble s'émouvoir de bugs, comme à l'époque de The Witcher 3, il faudra attendre plusieurs mois pour que la chose soit bien corrigée.