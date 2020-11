RDNA2 : le retour des rouges vers les sommets

Depuis fin 2013 et le lancement d'Hawaii, la division graphique d'AMD n'a plus été en mesure de concurrencer sérieusement Nvidia, dans le domaine des cartes graphiques haut de gamme. L'attente est donc grande de voir une saine concurrence enfin de retour, afin d'éviter une inflation continue des tarifs, constatée ces dernières années, en particulier dans ce segment. Après une architecture RDNA prometteuse, inaugurée l'année dernière au sein des RX 5000, ne couvrant toutefois pas le haut de gamme, voici aujourd'hui le temps de découvrir celle destinée à lui succéder. RDNA 2, puisque c'est son nom, débute sa carrière commerciale au sein du GPU Navi 21, destinée au segment haut de gamme, constitué de trois cartes. Si la RX 6900 XT ne sera disponible qu'en décembre, les RX 6800 et RX 6800 XT le sont dès aujourd'hui. Que valent-elles dans leur version de référence face à la concurrence, tant d'un point de vue performance ludique que de consommation, température, nuisances sonores et efficacité énergétique ? Réponse à toutes ces questions et bien d'autres au sein de ce dossier.

Important : encore une fois, le temps nous manque pour boucler notre dossier dans les délais impartis. La partie architecture est donc manquante, mais aussi, et surtout aucune relecture n'a été apportée pour l'heure. Nous corrigerons donc au fur et à mesure les anomalies, merci de votre compréhension.