Ada devoile ses transistors !

Dire que les acquéreurs d'une carte graphique neuve durant les deux dernières années, en gardent probablement un goût amer est un doux euphémisme. Pourtant, à l'annonce de la RTX 3080, première née de la génération Ampere, beaucoup y ont vu une chance incroyable, avec des gains annoncés mirobolants par rapport à la génération Turing, et des prix officiels en baisse. La réalité fut moins glorieuse, du fait d'une rupture instantanée et presque ininterrompue pendant plus d'un an des cartes, entrainant instantanément des prix au plafond, jusqu'au printemps 2022. Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène, de l'explosion de la demande, à la désorganisation des flux d'approvisionnement liés au Covid-19, le tout saupoudré d'un bulle liée au minage de cryptomonnaies, et les prises marges scandaleuses de nombreux intermédiaires. Cette période est révolue, pourtant les tarifs restent élevés en Europe, du fait d'une dépréciation de l'€uros face au Dollar, et ce malgré des stocks importants d'invendus consécutifs à la baisse brutale de la demande. Des conditions peu propices à un renouvellement des gammes, mais l'annonce imminente par AMD de sa nouvelle génération RDNA 3 début novembre, a contraint le caméléon a dévoiler sa nouvelle architecture Ada Lovelace, pour ne pas se retrouver devancé par son rival. Deux générations vont donc cohabiter pour au moins quelques mois, le temps d'écouler les cartes Ampere sans trop les brader. La solution trouvée par les verts pour résoudre ce dilemme : chapeauter l'ancienne gamme par la nouvelle, quitte à annoncer des tarifs très élevés pour les RTX 4080 12 Go (1099 €), RTX 4080 16 Go (1469 €) et RTX 4090 (1949 €). Cette dernière est la première a être commercialisée, que peut-on en attendre d'une carte à près de 2 000 € ? Réponse dans ce dossier.

