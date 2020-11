Si vous vous souvenez des images de la RX 6800 XT, il ne vous aura pas échappé que la carte semble bien longue - on peut estimer au-delà des 30 cm ou quelque chose comme ça - mais qu'elle occupe 2.5 à 2.7 slots à vue de nez. C'est donc un sacré engin qu'il sera compliqué de loger dans des boitiers mini-ITX. Mais quand on parle de ce format-là, on ne pense pas aux gros bousins type Prodigy BitFénix, ou encore NZXT H200/210. Le challenge serait plutôt de voir dans quelles petites tours elle pourrait rentrer. Voilà une liste non exhaustive où elle pourrait trouver sa place si jamais vous en vouliez une.

Optimum Tech a testé 8 boitiers au format mini-ITX, et souvent connu des vrais amoureux de ce gabarit, avec des marques très spécialisées comme Streacom, et bien d'autres. Au final, on retiendra que la carte est rentrée, parfois au chausse-pied, dans le Cooler Master NR200 testé ici, le Steacom DA2, le NZXT H1 testé aussi ici, le NCase M1, le FormD T1 et le Zaber Sentry 2.0. En revanche, la chose n'est pas passée dans les Loque Ghost S1 et Dan A4, à cause non pas de la longueur, mais de l'épaisseur de plus de deux slots, et donc de la carlingue qui vient butter sur les montants des boitiers. Vous pouvez retrouver la vidéo ci-dessous, qui montre bien tout ce dont nous venons de parler !