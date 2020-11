Alors que vous savez tout ou presque des nouvelles Radeon, il ne faut pas en oublier le reste pour autant. On retourne sur un article CPU, intéressant à plus d'un titre. Vous avez pu voir qu'avec Ryzen, AMD a bien recollé en applicatif à Intel et en jeu, pour arriver à le dominer complètement dans ces deux domaines avec plus ou moins de marge avec Zen 3. Mais comparer des puces aussi différentes techniquement ne permet pas de voir les gains à isocoeurs et isofréquence. C'est le but de l'article de Techspot, qui a pris le soin de choisir 5 processeurs calibrés aux mêmes fréquences, et ayant bien entendu le même nombre de coeurs et de threads.

Ainsi, 4 GHz semblaient tout indiqués étant donné que les Ryzen 1000 n'étaient pas des foudres de guerre en la matière sur tous les coeurs. Ainsi, le 1800X, le 2700X, le 3800X, le 5800X et l'i7-10700K se donnés rendez-vous. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que depuis Zen 2, le rapport s'était déjà bien inversé avec Intel, sauf en jeu. Mais avec Ryzen 5000, la donne a changé. Il y a donc un gros challenge pour Intel, rendre son Rocket Lake meilleur que ce que Skylake a essayé de faire toutes ces années. Il y a des chances qu'il y parvienne en gaming, pour le reste le fossé est très grand à combler.