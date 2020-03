Après avoir publié ses chiffres sur les thunes que les Français ont dépensé en 2019 pour équiper leur chaumière, toutes catégories high-tech confondues (TV, audio, smartphones, informatique, etc.), JFK GfK enchaîne avec la publication des données super excitantes de ventes de produits physiques issus du monde du gaming en France ! Rappelons que GfK — Growth for Knowledge — est l’un des plus grands instituts d’étude de marché, la boite allemande est classée 4e au monde, autant dire que son travail est sérieux et ne compte pas pour du beurre.

Ce serait le moment idéal de sortir son T-shirt PCGMR (ou pull Noctua, tant qu’on y est), et de vanter religieusement et objectivement toutes les qualités indiscutables de l’objet de notre passion, le segment des « produits physiques » comprenant toutes les dépenses réalisées dans l’Hexagone pour l’achat de hardware de PC de jeu (c’est-à-dire ceux avec un GPU suffisamment puissant), mais aussi les consoles, ainsi que tous les jeux physiques et accessoires respectifs de chaque univers — l’idéal pour comparer un peu les deux camps !

Tout d’abord, il faut savoir que le marché français du gaming a généré pas moins de 2,4 milliards d’euros uniquement par les ventes de matériel et de jeux physiques. Sans contexte, c’est toujours très bien, mais tout de même en baisse de 8 % par rapport à 2018. À titre (vaguement) comparatif, le chiffre d’affaires du marché de la musique — numérique et physique — a encaissé 772,5 millions d’euros en 2019.

En tout cas, il s’avère qu’on aime toujours beaucoup le jeu en France, plus de 50 % des foyers seraient désormais équipés d’au moins une console, mais c’est l’univers de cette dernière — représentant 75 % du marché en valeur — qui est à l’origine de ce recul l’année dernière, avec une baisse de 23 % du chiffre d’affaires côté hardware et 9 % côté jeux (toujours uniquement physiques).

En fin de compte, cette évolution parait assez normale, PS4 et Xbox One X sont définitivement au bout de leur cycle commercial, les consoles next-gen PS5 et Xbox Series X ont énormément fait parler d’elles en 2019, et vu les futures évolutions hardware (communes) a priori franchement prometteuses, RDNA2 et raytracing hardware, et Zen 2 d’AMD à l’appui, il est évident qu’il vaille mieux encore patienter un peu - ou suivre le chemin la rédemption en s’offrant un vrai PC ! Justement, GfK pointe aussi du doigt « l’attentisme du français » en matière de hardware et de jeux… Bon, d’accord.

Un peu plus anecdotiques, les ventes d’accessoires se sont bien portées, particulièrement ceux pour PC dont le chiffre d’affaires a augmenté de 24 % pour dépasser les 200 millions d’euros.

En attendant, on ne peut vraiment blâmer le PC pour le recul de 14 % du marché de hardware gaming, qui pèse environ 1 milliard d’euros en France. Au contraire, GfK a noté une hausse de 4 % dépenses des Français pour s’équiper en matériel PC taillé pour du jeu (et parfois pour faire son show sur Instagram, RGB inside), semblant pointer vers une certaine stabilité, alors qu’on en était encore à une croissance à deux chiffres les années précédentes. Il faut dire que l’absence de révolution(s) et les évolutions entre générations moins folles qu’auparavant n’aident pas non plus.

On verra bien si 2020 arrivera à nous dessiner un tableau un peu différent, entre (Big?) Navi, Zen 3, Ampere et Comet Lake, il devrait y avoir largement de quoi faire (chez l’un, probablement un peu plus que chez l’autre), mais les nouvelles consoles aussi sont à l’affut ! Finalement, et dire que tout ça, c’est surtout pour jouer à Call of Duty, FIFA, Pokemon ou Mario — le top 10 des jeux physiques en 2019 et pratiquement inchangé depuis plusieurs années ! Snif ?

Anéfé, glorious !