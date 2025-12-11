Radeon AI PRO 9000 : la gamme triple avec deux nouvelles cartes RDNA 4

De nouvelles Radeon Pro avaient été entraperçues fin novembre. Il n’aura finalement pas fallu patienter jusqu’au CES 2026 pour connaître leurs spécifications : AMD a mis en ligne les pages décrivant les Radeon AI PRO R9700S et Radeon AI PRO R9600D. Ce sont deux sœurs de la Radeon AI PRO R9700. Celle-ci était jusqu’alors l’unique carte professionnelle RDNA 4. Elle conserve néanmoins son statut de flagship.

On voit les priorités d'AMD

Débutons avec les points communs des trois frangines. Toutes possèdent 32 Go de GDDR6 sur un bus 256 bits, 64 Mo d’Infinity Cache et exploitent une interface PCIe 5.0 x16. Elles renferment le même GPU, à savoir le Navi 48. Les trois cartes proposent quatre sorties DisplayPort 2.1a et prennent en charge, sous Linux, une option de correction d’erreurs ECC pour la VRAM. Elles sont pilotées via le logiciel AMD Software PRO Edition et bénéficient d’une intégration complète à ROCm.

La Radeon AI PRO R9700S est un clone de la version non-S. Elle conserve les 64 unités de calcul, soit 4096 processeurs de flux. Elle affiche une fréquence de jeu de 2350 MHz et un boost pouvant atteindre 2920 MHz, pour un débit maximal de 47,8 TFLOPs FP32.

Cette version a toujours une puissance de 300 W ; elle est alimentée par un connecteur 12V-2×6 unique. Comme pressenti, seul le refroidissement distingue cette cadette : c’est une carte passive, dépourvue de ventilateur. Elle se destine en conséquence à être élevée en batterie, entassée avec d’autres dans des baies à haute densité où le flux d’air est assuré par les ventilateurs du châssis.

La Radeon AI PRO R9600D, elle aussi passive, reprend le Navi 48 mais se contente de 48 unités de calcul, soit 3072 processeurs de flux. AMD annonce une fréquence boost jusqu’à 2020 MHz et un TBP de 150 W, pour un total de 24,8 TFLOPs FP32. Au jeu des sept familles, les 48 CU collent avec ceux de la Radeon RX 9070 GRE. Celle-ci a une puissance plus élevée pour des fréquences GPU supérieures, mais beaucoup moins de VRAM. Ces différences font de la Radeon AI PRO R9600D une carte bien plus adaptée aux charges de travail IA et autres applications professionnelles.

Aucune indication relative aux prix / date de commercialisation pour l'instant. Par contre, les deux nouvelles références apparaissent bien dans le tableau qui met en lumière la série ; leur lancement est donc acté.