Intégrer le Ryzen AI Max+ 395 dans une console portable : AyaNeo et GPD relèvent le défi

Initialement conçu pour les ordinateurs portables, le Ryzen AI Max+ 395 a finalement trouvé le chemin des consoles portables. AyaNeo et GPD ont en effet entrepris de l’intégrer au sein de tels dispositifs, via leur Next 2 et Win 5 respectivement.

© AyaNeo

Le Ryzen AI Max+ 395 est le vaisseau amiral de la bande des Ryzen AI Max 300, alias les Strix Halo. Il possède 16 cœurs / 32 threads Zen 5 et une solution graphique Radeon 8060S munie de 40 unités de calcul RDNA 3.5. L’ensemble a un cTDP de 45 – 120 W.

Intégrer une puce aussi puissante dans un format compact est une gageure. Les quelques clichés ci-dessous montrent comment les équipes d’Aya Neo ont procédé. La console embarque une imposante carte mère équipée d’un système de refroidissement à double ventilateur et d’un circuit d’alimentation à 12 phases. Confortablement installé au centre, trône l’APU Ryzen AI Max+ 395, entouré de huit modules de mémoire LPDDR5x.

Par ailleurs, une diapositive révèle que l’Ayaneo Next 2 intègre, contrairement à la GPD Win 5, une batterie « haute capacité » directement dans le châssis. Reste à voir comment et où elle sera installée.

Tous les détails dans la vidéo qui suit :

Chez GPD, l’approche est différente : pas encore de console PCB fièrement exhibé à admirer, mais tout de même une excentricité, avec l'annonce d'une batterie qui sera amovible et... optionnelle. Ce compromis vise apparemment à contenir le poids. En effet, la version délestée de sa batterie afficherait environ 500 grammes sur la balance, contre 900 grammes avec (pour la Next 2, cette donnée n’a pas été communiquée à ce stade). En outre, les têtes pensantes de la marque considèrent à l’évidence qu’une bonne part des joueurs jouent à leur console portable directement sur secteur.

This is how the battery backpack is secured onto the GPD Win 5 which has AMDs Strix Point Halo Max+ 395



Also the Win5 looks to be the same weight as the Switch 2 without a battery or 900G with the 80wh battery. pic.twitter.com/xXeHJ6RFO5