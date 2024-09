PlayStation 5 Pro : la console à 800 euros

C’était un secret de polichinelle depuis quelques mois, c’est désormais une console officielle : la PlayStation 5 Pro sortira le 7 novembre prochain, au tarif exorbitant de 799 euros (sans lecteur de disque s'il vous plait). Pour la comparaison, la PS5 classique coûte 549,99 euros, et son édition numérique 449,99 euros.

PS5 Pro : ray tracing et IA toute !

Les caractéristiques de la console avaient fait l’objet de fuites détaillées ; les spéculations ont visé juste. La PS5 Pro bonifie la proposition actuelle sur trois points, aux dires de la firme nippone : GPU plus performant, ray tracing amélioré et technologie de mise à l’échelle gérée par IA. Factuellement, Sony promet une console 45 % plus rapide grâce à 67 % d’unités de calcul RDNA 2 supplémentaires et 28 % de mémoire en plus. Concernant la composante upscaling, c’est bien la technologie PSSR, PlayStation Spectral Super Resolution, qui entrera en scène.

Extérieurement, la console ne change pas. La console a la même hauteur que la PS5 originale et la même largeur que le modèle PS5 actuel (qualifié, improprement, de PS5 Slim). Bien sûr, elle maintient la rétrocompatibilité avec les jeux PS4 et PS5. Sony parle d’une option Game Boost censée améliorer l’expérience de jeu : la fréquence d’images par seconde ou la définition pour certains titres, à en croire Hideaki Nishino. Enfin, la PS5 Pro prend également en charge la connectivité Wi-Fi 7.

Comme rapporté en introduction, la PlayStation 5 Pro sortira le 7 novembre au prix de 799 euros. A priori, sur la base de celui disponible pour la PS5, il faudra rajouter 120 euros supplémentaires pour acquérir le lecteur de disque. Les précommandes débuteront le 26 septembre 2024.

Clairement, étant donné les améliorations promises, la note nous paraît excessivement salée : 800 balles pour une console sans lecteur de disque (absence un peu compensée par le SSD qui passe à une capacité de 2 To), c'est fort de café.

D’un point de vue commercial, la stratégie est claire en revanche : garder une PS5 standard au même niveau que la Xbox Series X (mais nettement plus populaire que cette dernière), et proposer en complément une machine de niche, par essence réservée aux inconditionnels. Quant à l'habituel débat PC / consoles et au fait que le prix global de cette PS5 Pro se rapproche de celui d'un petit ordinateur correct, il n'a pas vraiment lieu d'être : ce sont deux produits très différents qui ne ciblent pas le même public.

Vous trouverez la vidéo de la présentation complète de Sony en bas de page.