L’Unreal Engine 5.5 optimise Lumen, avec l'ambition des 60 IPS sur consoles

La semaine dernière, Epic Games a déployé la version 5.5 de son moteur Unreal Engine. On ne vous le donne pas en mille, celle-ci succède à la version 5.4. Et comme pour cette dernière, le studio met encore l’accent sur de meilleures performances.

Et la lumière fut ?

Fidèle à ses habitudes, Epic Games détaille l’intégralité des changements et ajouts en français, avec moult démonstrations, sur une page que nous vous invitons donc à consulter si vous souhaitez tout savoir de cette mouture 5.5. Sinon, la vidéo ci-dessous offre un bon résumé :

Ce qui nous intéresse le plus ici a trait aux optimisations promises pour Lumen, le système de gestion de la lumière du moteur. Le communiqué vante des « améliorations notables qui augmentent la qualité de l'illumination globale et des réflexions de Lumen ». Mais il stipule surtout que « Lumen peut désormais tourner à 60 Hz sur les plateformes bénéficiant d'une prise en charge matérielle, grâce à de nombreuses améliorations apportées aux systèmes sous-jacents au ray tracing matériel (HWRT) ». Le blog des développeurs précise que ces fameuses plateformes sont en fait les consoles actuelles (catégorie qui se limite vraisemblablement aux PlayStation 5 / PlayStation 5 Pro et Xbox Series X, la Xbox Series S étant bien moins puissante que ses sœurs de 9e génération).

Nous n’avons pas trouvé de séquences comparatives intéressantes pour le moment, mais forcément, cet engagement suscite notre curiosité. Si vous avez parcouru le site au cours des derniers mois (on vous surveille !), vous êtes sûrement tombés sur des articles évoquant des démos techniques UE 5.4 montrant à quel point Lumen dégradait les performances (en l'occurrence sur PC), parfois pour des améliorations visuelles assez marginales. Il sera intéressant de constater dans quelle mesure l’UE 5.5 atténue cet impact.

Sinon, en ce qui concerne le path tracer, soit « le mode de rendu progressif physiquement précis et accéléré par DXR », celui-ci est maintenant prêt à l'emploi. Là encore, cette version intègre plusieurs améliorations des performances ; elle ajoute également une prise en charge Linux.

Enfin, l’une des fonctionnalités phares de l’Unreal Engine 5.5 est certainement ses Megalights. Pour l’instant expérimentale, Epic Games la surnomme « le Nanite de l'éclairage ». Voici sa description :

« MegaLights permet d'ajouter des centaines d'éclairages à projection d'ombre dynamiques à vos scènes, sans contraintes. Pour la première fois, les artistes de l'éclairage peuvent utiliser librement des éclairages de zone texturés avec des ombres douces, les fonctions d'éclairage, la lecture de textures multimédia et les ombres volumétriques sur console et PC, en se concentrant sur des questions artistiques plutôt que sur les performances. »

Epic Games avait donné un premier aperçu des MegaLights à l’occasion de l’Unreal Fest 2024 le mois dernier.