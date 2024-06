Microsoft loue les facultÃ©s gaming des PC Arm sous Windows 11 24H2

Nous vous en parlions hier dans un article consacré aux performances ordinateurs portables armés du processeur Snapdragon X Elite, la révolution promise par Qualcomm n’a pas véritablement eu lieu. Cette assertion est d’autant plus vraie pour les prestations GPU de la puce : entre framerate souffreteux dans les jeux et incapacité totale à en lancer certains, son Adreno a unanimement déçu les testeurs. Microsoft, qui semble désormais copain comme cochon avec Qualcomm, souhaite bien arranger la situation avec son Windows 11 version 24H2. La firme de Redmond a détaillé comment dans un article au titre explicite intitulé A Step Forward for Gaming on Arm Devices – retranscrit « Un pas en avant pour les jeux sur les appareils à bras » par un traducteur pourtant réputé.

Une prise en charge étendue grâce à Prism

La principale annonce concerne l’émulateur Prism. Rien de bien sorcier, il se charge de convertir le code au besoin. Grosso modo, c'est le Rosetta 2 d'Apple à la sauce Windows. L’auteur de l’article, Jay DiFuria, écrit : « Prism fonctionne de manière transparente chaque fois que vous ouvrez une application x86 ou x64 sur un appareil Windows 11 basé sur Arm, en convertissant le code x86 ou x64 au jeu d'instructions Arm64 - sans travail supplémentaire de la part des développeurs. Étant donné que de nombreux jeux actuels sont x86 ou x64, Prism débloque un large catalogue de jeux qui fonctionnent parfaitement sur Arm via l’émulation. »



Afin d’illustrer de quelle manière, Microsoft propose la séquence ci-dessous. Elle montre Baldur’s Gate III, le GOTY de 2023, émulé à l’aide de Prism sur un ordinateur portable équipé d’un PC Qualcomm Snapdragon X. La définition, les réglages graphiques et la fréquence d’images par seconde ne sont pas renseignés, mais nous sommes à l’évide loin d’une fluidité parfaite. Gardons tout de même à l’esprit que nous parlons d’un iGPU, pas d’une GeForce RTX 4090 ou d’une Radeon RX 7900 XTX.

La société avait déjà utilisé le titre de Larian Studios en mars pour vanter les capacités d'émulation de Prism. Bref, rien de très neuf sous le soleil. De plus, en dépit de cette couche d'émulation de Microsoft, certains jeux restent impossibles à lancer pour le moment ; c’est que révèle le test de WindowsCentral, qui en cite expressément trois : Halo Infinite, Halo MCC et Apex Legends. Notre confrère souligne cependant qu’il s’agit d’une discrimination purement arbitraire, tous les autres jeux lancés (Marvel's Spider-Man Remastered ou encore Cyberpunk 2077) l’ayant bien été via Prism.

Un autre critère d’accessibilité à des jeux, notamment multijoueur, est la prise en charge des systèmes anti-triche. Pour cet aspect, Microsoft indique que des solutions telles que BattlEye, Denuvo Anti-Cheat et Wellbia XIGNCODE3 / UNCHEATER sont désormais compatibles avec Windows on Arm (à partir de Windows 11 24H2, version 26100.863, publié le 15 juin dernier).

La firme de Redmond met en avant la prise en charge de BattlEye, qu’elle qualifie de « l'une des principales solutions anti-triche de l'industrie du jeu ». Elle ajoute « qu’avec la prise en charge de BattlEye sur Arm, de nombreux jeux populaires qui utilisent exclusivement BattlEye sont désormais entièrement compatibles avec les appareils basés sur Arm ». Elle donne l’exemple de Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

De nombreux autres titres Ubisoft impliquent cette protection. Citons Ghost Recon : Breakpoint ou le récent XDefiant. D’autres jeux majeurs, comme PUBG ou Fortnite, utilisent aussi BattlEye.

Précisons que la mise à jour Windows 11 24H2 de Microsoft n'est qu'en version preview pour les systèmes x86 à ce stade – son déploiement est prévu à l’automne. En revanche, les PC Copilot+ équipés de puces Snapdragon X Series sont livrés avec la version 24H2 déjà installée.