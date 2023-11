Une carte dédiée au minage : le bon coup pour s'équiper gaming apacher ?

Avec la méchante branlée que ce sont pris les cryptoactifs depuis plusieurs mois à présent, bien qu'il semble qu'une amorce de romontada soit au goût du jour, conjuguéaavec le changement de paradigme sur Ethereum avec « the merge » en septembre 2022 et des augmentations notables des coûts de l'énergie, le minage qui avait surtout explosé grâce à la rentabilité d'ETH n'a plus franchement le vent en poupe. Conséquence directe, des tonnes de GPU à la revente sur le marché de l'occasion, occasionnant alors deux interrogations légitimes auprès des éventuels acheteurs.

La première étant de savoir s'il était bien prudent d'acheter une carte ayant miné, avec les conséquences sur l'endommagement potentiel de l'électronique et/ou du dispositif de refroidissement, le cas le plus courant étant les pads assurant les ponts thermiques dans un état disons... altéré. Mais bon, quoi de plus rassurant qu'une annonce sur le bon coin avec la mention « la carte na jamé minée, jte jure la véritai » pour s'en rassurer ?

Deuxième interrogation, pour le coup un peu moins légitime : quid des cartes spécialisées dans le minage, basées sur les GPU grand public, comme la série CMX de NVIDIA, comme les CMP 90HX à base de GA102-100-A1 + GDDR6x — proche d'une RTX 3070 Ti — ou encore la CMP 170HX basée elle sur un GA100 (très haut de gamme de la génération Ampère, gravée en 7 nm) + HBM2e. Pour cette dernière, la question est vite vue : il n'y a tout simplement pas de support Direct X avec le GA100. Pour la première qui pourrait suciter de l'intérêt, voila une expérience pour y apporter une réponse.

Esperamos que entiendan el español

Un youtubero espagnolito aka Sdfx Show — la vidéo juste au dessus— [troll gratos offert par le comptoir] comme quoi on peut trouver des expériences intéressantes même sur le tuyau [/troll], s'est penché sur le cas d'une CMP 50 HX, qui elle est basée sur un GPU TU102, de génération Turing donc; celui qui équipait les excellentes RTX 2080 Ti. Dans sa déclinaison TU102-100-A1 utilisée ici, elle embarque 3584 SU, 192 TMU, 80 ROPs et 448 tensor cores, contre 4608 / 288 / 96 / 576 sur la 2080 Ti, tandis que la carte embarque 10 Go de GDDR6x sur bus 320-bit (vs 11 / 352 sur la 2080 Ti). Bref une version assez proche du flagship gaming de 2018 — oups, regardez la petite ride qui vient de se dessiner sur votre visage !

Pourquoi moins légitime du coup ? Parce que d'une part la carte n'embarque pas de sortie vidéo physique ; parce que la carte à un BIOS dédié, et parce que la carte tourne sur 4 lignes PCIe, en dépit de son format physique laissant penser qu'elle communique sur 16. Une limitation logique compte tenu du fait que les cryptocalculs se déroulent dans la mémoire, et pas au niveau du GPU. Pour le premier point, vous pouvez contourner la chose en shuntant le pilote graphique à la manière d'optimus, en passant par la ou les sorties vidéo de la carte mère normalement destinée à l'IGP. Sur le second point, pas de difficultés particulières.

D'autres avaient déjà essayé de fourguer des vessies pour des lanternes

Sur le troisième point en revanche, malgré quelques tentatives à grands coups de fer à souder, pas moyen de récupérer une communication sur les 12 lignes manquant à l'appel pourtant autorisées par le connecteur PCIe. Et en dépit de nombre de bidouilles à faire pour faire tourner la CMP 50HX comme un GPU gaming, la réponse est niet, vous n'en tirerez rien de satisfaisant. Si toutefois vous doutiez des intentions originelles de NVIDIA à sortir ce type de produit. Et si on overclock le bus PCIe, ça donnerait quoi ?