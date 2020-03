Si rien ne va plus pour vous dans cette région décidément bien trop polaire en ce temps de mars, que la pluie vous rend morose et que le coronavirus vous éloigne des zones trop peuplées, alors Noctua a la solution idéale pour rajouter envie la dose de fonk qu’il manque à votre vie. En effet, la firme spécialisée dans le refroidissement haut de gamme a sorti hier une série de hoodies, les fameux pulls à capuche si populaires à notre siècle vingt-et-un. Une idée quelque peu saugrenue — le bac à glaçon Noctua aurait eu plus de sens — mais le logo est certes bien plus visuel de cette manière-là.

Swag, n’est-il pas ?

Deux modèles sont mis en vente, tous deux portant la référence NP-H1 — une habitude autrichienne de tout nommer similairement ? – différant par leur couleur : marron traditionnel, ou gris passe-partout. Pour les tailles, les mensurations vont du S au XXXL, de quoi satisfaire la plupart des fans de la marque.

Au niveau du prix, il faut compter sur 49,90 € (ou dollars, si jamais vous avez un contact secret aux US), les commandes étant d’ores et déjà ouvertes pour qui le désir sur mama zone et eBay. Alors, tentés ?