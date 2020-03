Les chercheurs de Positive Technologies ont découvert l’existence d’une nouvelle faille au sein du CSME, le fameux Converged Security and Management Engine, un mini CPU intégré au CPU qui a accès à l’ensemble du débit de données et dont le rôle est d’assurer la sécurité de l’ensemble du SoC. C’est aussi une sorte de boite noire utilisée par Intel pour protéger les informations sensibles et critiques des tentatives de contrefaçon par un tiers.

Manque de pot, il s’avère qu’un défaut de conception du CSME a permis aux chercheurs de Positive Technologies d’exploiter à leur guise tout système basé sur un chipset et SoC Intel fabriqué au cours des 5 dernières années, soit jusqu’à la 4e génération Core (Core i4000), mais ne concerne pas la 10e génération (oh, l’opération marketing cachée). Eh oui, approché par les chercheurs, Intel a confirmé qu’ils connaissaient déjà la faille CVE-2019-0090.

En « bref », la vulnérabilité se trouve à l’intérieur de la ROM du CSME, une mémoire morte dont le masque est codé en dur dans le CPU, ce qui implique qu’aucun firmware ne pourra jamais corriger la nouvelle faille, cette dernière étant présente simultanément dans le hardware et le software de la ROM de démarrage. Voici quelques mots à propos de la vulnérabilité en question :

1. The vulnerability is present in both hardware and the firmware of the boot ROM. Most of the IOMMU mechanisms of MISA (Minute IA System Agent) providing access to SRAM (static memory) of Intel CSME for external DMA agents are disabled by default. We discovered this mistake by simply reading the documentation, as unimpressive as that may sound.



2. Intel CSME firmware in the boot ROM first initializes the page directory and starts page translation. IOMMU activates only later. Therefore, there is a period when SRAM is susceptible to external DMA writes (from DMA to CSME, not to the processor main memory), and initialized page tables for Intel CSME are already in the SRAM.



3. MISA IOMMU parameters are reset when Intel CSME is reset. After Intel CSME is reset, it again starts execution with the boot ROM.