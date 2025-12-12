Chez les fondeurs, TSMC reste intouchable, mais les acteurs chinois accÃ©lÃ¨rent au 3T 2025

TrendForce a dÃ©voilÃ© son classement des dix plus puissants fondeurs (par revenus) du troisiÃ¨me trimestre 2025. Il tÃ©moigne de la suprÃ©matie de TSMC ; le taÃ¯wanais domine largement le marchÃ©, et se paye aussi le luxe de signer lâ€™une des plus fortes croissances trimestrielles (la troisiÃ¨me). Sur ce terrain, il est par contre cernÃ© par des sociÃ©tÃ©s chinoises.

Image issue de la galerie 12-Inch Wafer Fabs Â© Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd

Un Top 10 qui se partage 97 % du gÃ¢teau

Avec des revenus de 33,1 milliards de dollars sur le trimestre, soit quasiment dix fois ceux du second, Samsung, TSMC est seul en tÃªte, et de trÃ¨s loin. Le fondeur voit son chiffre dâ€™affaires progresser de 9,3 % par rapport au trimestre prÃ©cÃ©dent. Il sâ€™accapare 71 % du marchÃ© global (sur la base des revenus).

Il serait bien cavalier de tirer de grandes vÃ©ritÃ©s sur des pÃ©riodes aussi courtes, mais la croissance trimestrielle Ã deux chiffres de HuaHong Group et Nexchip, deux fondeurs chinois, nâ€™est sÃ»rement pas insignifiante. Peu familiers de la seconde, une recherche Google nous a notamment fait tomber sur un article du Figaro datant de mai. Son titre, Â« On va tous se faire avoir Â» : lâ€™ascension du chinois Nexchip dans le secteur des puces inquiÃ¨te TaÃ¯wan, est suffisamment explicite. Le texte nous apprend que cette sociÃ©tÃ© sâ€™est spÃ©cialisÃ©e dans les Â« puces dites matures pour les voitures connectÃ©es Â». Rien de surprenant Ã la voir performer, donc. Dâ€™autant plus dans un contexte oÃ¹, pour citer un autre article publiÃ© fin avril par Le Monde, la Chine domine lâ€™industrie automobile.

La quatriÃ¨me meilleure performance trimestrielle est signÃ©e par une entitÃ© plus familiÃ¨re, SMIC, toujours troisiÃ¨me plus importante fonderie au monde.

TrendForce explique dans son communiquÃ© que le secteur est portÃ© par la forte demande en IA pour le calcul haute performance (HPC) ainsi que par les nouvelles puces et circuits pÃ©riphÃ©riques de lâ€™Ã©lectronique grand public. Il relÃ¨ve que les revenus ont principalement Ã©tÃ© tirÃ©s par les nÅ“uds de gravure avancÃ©s en 7 nm et en deÃ§Ã , soutenus par des wafers Ã forte valeur ajoutÃ©e. Globalement, le chiffre dâ€™affaires total des dix principales fonderies a progressÃ© de 8,1 % en sÃ©quentiel, pour atteindre prÃ¨s de 45,1 milliards de dollars.

TrendForce souligne toutefois que les perspectives de la demande pour 2026 sont devenues plus prudentes, dans un contexte de vents gÃ©opolitiques contraires. Par ailleurs, les pÃ©nuries de DRAM et les hausses de prix trimestrielles observÃ©es depuis la mi-2025 continuent de peser sur les coÃ»ts de production en aval. MÃªme si les segments automobile et contrÃ´le industriel se prÃ©parent Ã relancer leurs approvisionnements vers la fin de 2025, la remontÃ©e du taux dâ€™utilisation des fonderies au quatriÃ¨me trimestre 2025 devrait rester limitÃ©e. En consÃ©quence, la croissance des revenus des dix principaux acteurs devrait nettement ralentir au quatriÃ¨me trimestre.

Pour le trio de tÃªte, le communiquÃ© prÃ©cise que TSMC a vu ses revenus du 3T25 Ãªtre portÃ©s par les smartphones et le HPC. Alors quâ€™Apple a constituÃ© des stocks de maniÃ¨re agressive en vue des nouveaux iPhone et que la plateforme Blackwell de NVIDIA est entrÃ©e en pleine production de masse, les volumes de wafers livrÃ©s comme les prix moyens de vente (ASP, Average Selling Price) ont progressÃ© en sÃ©quentiel.

Chez Samsung Foundry, le taux dâ€™utilisation global des capacitÃ©s a lÃ©gÃ¨rement progressÃ© par rapport au trimestre prÃ©cÃ©dent, mais lâ€™impact sur les revenus est restÃ© limitÃ©. Enfin, de son cÃ´tÃ©, SMIC a bÃ©nÃ©ficiÃ© dâ€™amÃ©liorations en matiÃ¨re dâ€™utilisation des capacitÃ©s, de volumes livrÃ©s et dâ€™ASP au 3T25, ce qui a fait progresser son chiffre dâ€™affaires de 7,8 % en sÃ©quentiel.

Nous vous passons les analyses dÃ©taillÃ©es pour chaque entitÃ© qui suivent et nous nous bornerons Ã la version de TrendForce pour les deux prÃ©citÃ©es. HuaHong, et plus spÃ©cifiquement sa filiale HHGrace, Â« a bÃ©nÃ©ficiÃ© de la montÃ©e en puissance progressive de sa capacitÃ© 12-Inch et de livraisons de wafers Ã plus forte valeur au second semestre 2025, ce qui a soutenu Ã la fois les volumes et les ASP Â».

Quant Ã Nexchip, sa progression sâ€™explique Â« par une forte demande en DDIC grand public, CIS et PMIC en amont de nouveaux lancements de produits, ainsi que par lâ€™Ã©largissement de sa base clients dans le cadre de la tendance China for China Â». Pour dÃ©mÃªler ce jargon, DDIC est le sigle de Display Driver IC, les circuits intÃ©grÃ©s de pilotage dâ€™affichage, soit les puces qui contrÃ´lent les Ã©crans des smartphones, ordinateurs portables, TV, moniteurs, etc. CIS est lâ€™acronyme de CMOS Image Sensor (capteur dâ€™image CMOS), donc les capteurs utilisÃ©s dans les smartphones, camÃ©ras, dispositifs automobiles, IoT, etc. Enfin, les PMIC (Power Management IC, circuits de gestion de lâ€™alimentation) se trouvent, par dÃ©finition, partout.

SMIC au SMIC N+3

Ce papier est dÃ©jÃ bien long, mais il est aussi lâ€™occasion de signaler que SMIC aurait atteint une nouvelle Ã©tape importante en outrepassant son procÃ©dÃ© N+2 de classe 7 nm avec du SMIC N+3, Ã©quivalent Ã du 5 nm, pour la production du SoC Huawei Kirin 9030. Le tout apparemment sans aucun outil de lithographie EUV, uniquement avec du DUV, grÃ¢ce Ã une mise en Å“uvre fÃ©roce de techniques de multi-patterning (les scanners EUV excellent sur les nÅ“uds les plus fins grÃ¢ce Ã leur longueur dâ€™onde de 13,5 nm, contre 193 nm pour les scanners DUV Ã immersion les plus avancÃ©s, comme celui testÃ© par lâ€™entreprise en septembre dernier â€” peu probable cependant qu'il serve dÃ©jÃ , ce qui fait Ã©crire Ã TPU que des machines dâ€™ASML sont impliquÃ©es), et au prix de trÃ¨s importants problÃ¨mes de rendement.

HÃ©las, il faut vous contenter de Ã§a pour le moment. Le rapport dÃ©taillÃ© de TechInsights est si onÃ©reux quâ€™il faudrait hypothÃ©quer le Comptoir et contraindre Pascal Ã ouvrir un OnlyFans pour y accÃ©der.