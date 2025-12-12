|
Chez les fondeurs, TSMC reste intouchable, mais les acteurs chinois accÃ©lÃ¨rent au 3T 2025
â€”â€”â€”â€”â€” 12 DÃ©cembre 2025 Ã 17h48 â€”â€” 373 vues
|
TrendForce a dÃ©voilÃ© son classement des dix plus puissants fondeurs (par revenus) du troisiÃ¨me trimestre 2025. Il tÃ©moigne de la suprÃ©matie de TSMC ; le taÃ¯wanais domine largement le marchÃ©, et se paye aussi le luxe de signer lâ€™une des plus fortes croissances trimestrielles (la troisiÃ¨me). Sur ce terrain, il est par contre cernÃ© par des sociÃ©tÃ©s chinoises.
Image issue de la galerie 12-Inch Wafer Fabs Â© Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd
Avec des revenus de 33,1 milliards de dollars sur le trimestre, soit quasiment dix fois ceux du second, Samsung, TSMC est seul en tÃªte, et de trÃ¨s loin. Le fondeur voit son chiffre dâ€™affaires progresser de 9,3 % par rapport au trimestre prÃ©cÃ©dent. Il sâ€™accapare 71 % du marchÃ© global (sur la base des revenus).
Il serait bien cavalier de tirer de grandes vÃ©ritÃ©s sur des pÃ©riodes aussi courtes, mais la croissance trimestrielle Ã deux chiffres de HuaHong Group et Nexchip, deux fondeurs chinois, nâ€™est sÃ»rement pas insignifiante. Peu familiers de la seconde, une recherche Google nous a notamment fait tomber sur un article du Figaro datant de mai. Son titre, Â« On va tous se faire avoir Â» : lâ€™ascension du chinois Nexchip dans le secteur des puces inquiÃ¨te TaÃ¯wan, est suffisamment explicite. Le texte nous apprend que cette sociÃ©tÃ© sâ€™est spÃ©cialisÃ©e dans les Â« puces dites matures pour les voitures connectÃ©es Â». Rien de surprenant Ã la voir performer, donc. Dâ€™autant plus dans un contexte oÃ¹, pour citer un autre article publiÃ© fin avril par Le Monde, la Chine domine lâ€™industrie automobile.
La quatriÃ¨me meilleure performance trimestrielle est signÃ©e par une entitÃ© plus familiÃ¨re, SMIC, toujours troisiÃ¨me plus importante fonderie au monde.
TrendForce explique dans son communiquÃ© que le secteur est portÃ© par la forte demande en IA pour le calcul haute performance (HPC) ainsi que par les nouvelles puces et circuits pÃ©riphÃ©riques de lâ€™Ã©lectronique grand public. Il relÃ¨ve que les revenus ont principalement Ã©tÃ© tirÃ©s par les nÅ“uds de gravure avancÃ©s en 7 nm et en deÃ§Ã , soutenus par des wafers Ã forte valeur ajoutÃ©e. Globalement, le chiffre dâ€™affaires total des dix principales fonderies a progressÃ© de 8,1 % en sÃ©quentiel, pour atteindre prÃ¨s de 45,1 milliards de dollars.
TrendForce souligne toutefois que les perspectives de la demande pour 2026 sont devenues plus prudentes, dans un contexte de vents gÃ©opolitiques contraires. Par ailleurs, les pÃ©nuries de DRAM et les hausses de prix trimestrielles observÃ©es depuis la mi-2025 continuent de peser sur les coÃ»ts de production en aval. MÃªme si les segments automobile et contrÃ´le industriel se prÃ©parent Ã relancer leurs approvisionnements vers la fin de 2025, la remontÃ©e du taux dâ€™utilisation des fonderies au quatriÃ¨me trimestre 2025 devrait rester limitÃ©e. En consÃ©quence, la croissance des revenus des dix principaux acteurs devrait nettement ralentir au quatriÃ¨me trimestre.
Pour le trio de tÃªte, le communiquÃ© prÃ©cise que TSMC a vu ses revenus du 3T25 Ãªtre portÃ©s par les smartphones et le HPC. Alors quâ€™Apple a constituÃ© des stocks de maniÃ¨re agressive en vue des nouveaux iPhone et que la plateforme Blackwell de NVIDIA est entrÃ©e en pleine production de masse, les volumes de wafers livrÃ©s comme les prix moyens de vente (ASP, Average Selling Price) ont progressÃ© en sÃ©quentiel.
Chez Samsung Foundry, le taux dâ€™utilisation global des capacitÃ©s a lÃ©gÃ¨rement progressÃ© par rapport au trimestre prÃ©cÃ©dent, mais lâ€™impact sur les revenus est restÃ© limitÃ©. Enfin, de son cÃ´tÃ©, SMIC a bÃ©nÃ©ficiÃ© dâ€™amÃ©liorations en matiÃ¨re dâ€™utilisation des capacitÃ©s, de volumes livrÃ©s et dâ€™ASP au 3T25, ce qui a fait progresser son chiffre dâ€™affaires de 7,8 % en sÃ©quentiel.
Nous vous passons les analyses dÃ©taillÃ©es pour chaque entitÃ© qui suivent et nous nous bornerons Ã la version de TrendForce pour les deux prÃ©citÃ©es. HuaHong, et plus spÃ©cifiquement sa filiale HHGrace, Â« a bÃ©nÃ©ficiÃ© de la montÃ©e en puissance progressive de sa capacitÃ© 12-Inch et de livraisons de wafers Ã plus forte valeur au second semestre 2025, ce qui a soutenu Ã la fois les volumes et les ASP Â».
Quant Ã Nexchip, sa progression sâ€™explique Â« par une forte demande en DDIC grand public, CIS et PMIC en amont de nouveaux lancements de produits, ainsi que par lâ€™Ã©largissement de sa base clients dans le cadre de la tendance China for China Â». Pour dÃ©mÃªler ce jargon, DDIC est le sigle de Display Driver IC, les circuits intÃ©grÃ©s de pilotage dâ€™affichage, soit les puces qui contrÃ´lent les Ã©crans des smartphones, ordinateurs portables, TV, moniteurs, etc. CIS est lâ€™acronyme de CMOS Image Sensor (capteur dâ€™image CMOS), donc les capteurs utilisÃ©s dans les smartphones, camÃ©ras, dispositifs automobiles, IoT, etc. Enfin, les PMIC (Power Management IC, circuits de gestion de lâ€™alimentation) se trouvent, par dÃ©finition, partout.
Ce papier est dÃ©jÃ bien long, mais il est aussi lâ€™occasion de signaler que SMIC aurait atteint une nouvelle Ã©tape importante en outrepassant son procÃ©dÃ© N+2 de classe 7 nm avec du SMIC N+3, Ã©quivalent Ã du 5 nm, pour la production du SoC Huawei Kirin 9030. Le tout apparemment sans aucun outil de lithographie EUV, uniquement avec du DUV, grÃ¢ce Ã une mise en Å“uvre fÃ©roce de techniques de multi-patterning (les scanners EUV excellent sur les nÅ“uds les plus fins grÃ¢ce Ã leur longueur dâ€™onde de 13,5 nm, contre 193 nm pour les scanners DUV Ã immersion les plus avancÃ©s, comme celui testÃ© par lâ€™entreprise en septembre dernier â€” peu probable cependant qu'il serve dÃ©jÃ , ce qui fait Ã©crire Ã TPU que des machines dâ€™ASML sont impliquÃ©es), et au prix de trÃ¨s importants problÃ¨mes de rendement.
HÃ©las, il faut vous contenter de Ã§a pour le moment. Le rapport dÃ©taillÃ© de TechInsights est si onÃ©reux quâ€™il faudrait hypothÃ©quer le Comptoir et contraindre Pascal Ã ouvrir un OnlyFans pour y accÃ©der.
