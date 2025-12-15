SK hynix voit la pénurie de mémoire durer jusqu’en 2028

« Cette folie durera combien de temps ?! » : c’est le commentaire de l’un d’entre vous, se définissant comme un passionné de jeux vidéo, en réaction à l’officialisation d’une hausse de 50 % du prix des mises à niveau DDR5 par Framework pour ses ordinateurs portables. Les justifications fournies apportaient déjà un élément de réponse : plusieurs années avant que l’offre ne puisse s’adapter à la demande. Au tour de SK hynix de commenter la situation. Pour en faire un diagnostic identique.

L'IA vole nos emplois, mais aussi nos barrettes de RAM !

La société n’a pas fait de confidences publiques ; ses confessions sont issues d’une réunion interne. Sur X, le compte BullsLab en a livré un compte rendu. Pour ce qui est de la DRAM « de commodité », comprenez la DDR5 / DDR4, la GDDR6 / GDDR7 et la LPDDR5x / LPDDR6, SK hynix anticipe une pénurie jusqu’en 2028. En revanche, selon la marque, cette situation n’affectera pas ses solutions mémoire les plus avancées, à savoir la HBM et la SOCAMM.

SK Hynix internal analysis



▪ Supply

Excluding HBM and SOCAMM, supply bit growth for commodity DRAM is projected to be constrained through 2028.



▪ Production & Inventory

While supplier inventories are being depleted to minimum levels, production Capacity is expected to see… pic.twitter.com/ITa21oKSrR — BullsLab Jay (@BullsLab) December 10, 2025

La source table sur une croissance de 24 % du B/G (probablement Bits Growth, un indicateur qui mesure la croissance du nombre total de bits de mémoire produits et livrés). Cette croissance serait raccord avec celle anticipée en novembre 2024 par TrendForce pour 2025 (25 %). Historiquement, la DRAM tourne plutôt autour de 15 à 20 % de B/G annuel. Pour dézoomer, un rapport de Yole Développement de 2020 tablait également sur des B/G proches ou supérieurs à 20 % pour les années passées.

D’ici la fin de la décennie, SK hynix anticipe 53 % de part de marché des serveurs, contre 38 % en 2025. Bien entendu, toutes les variantes de DRAM précitées sont essentielles aux composants des PC et des consoles. Les consommateurs risquent donc de devoir composer avec de fortes hausses de prix dans les prochains mois. Ceci dit, si, à l’instar de Micron, qui a carrément mis un coup d’arrêt à sa gamme grand public Crucial, SK hynix n’a pas l’air de vouloir privilégier la « DRAM de commodité », Samsung aurait décidé de réaffecter une partie de ses capacités de production HBM vers la DRAM classique afin de répondre à la demande. C’est en tout cas ce qu’a rapporté DealSite Korea, dans un article relayé par le compte jukan05.

Nous verrons comment ces turbulences affecteront les stratégies d’AMD, de NVIDIA et d’Intel au CES 2026. A priori, les deux premières entreprises n’ont pas prévu de nouveaux produits grand public majeurs pour l’instant : les hypothétiques GeForce RTX 50 Super auraient été reportées au troisième trimestre 2026, tandis qu’AMD s’apprête à surtout recycler ou garnir d’anciennes gammes de Ryzen. Chez Intel, nous aurons les Panther Lake, les Arrow Lake Refresh et une éventuelle carte Arc B770, mais les Nova Lake ne sont pas attendus avant la fin de 2026.

En revanche, le contexte s’annonce délicat pour la Steam Machine, toujours prévue pour début 2026. Des rumeurs suggèrent que Valve serait bien embêtée pour fixer un prix pour sa console et entamer sa campagne marketing. À en croire Mike Straw, d’Insider Gaming Weekly, l’entreprise retarderait même une présentation de Half-Life 3 — teasé en amont des VGA selon certains, et qui s’attendaient en conséquence à une annonce lors de l’événement — justement à cause des incertitudes entourant la Steam Machine.