Razer fête ses 20 ans en exhumant une souris de 25 ans

Après l’anniversaire un peu raté d’ASUS, qui montrait qu’on pouvait tout à fait passer 30 années à forger des cartes graphiques mais quand même se foirer sur celle censée célébrer ce savoir-faire, c’est au tour de Razer de souffler ses bougies. Il y en a dix de moins, puisque ce sont les 20 ans de la marque. Pour l’occasion, elle dégaine une Razer Boomslang 20th Anniversary Edition, réédition d’une souris commercialisée en 2000 et qui fut la première à proposer 2 000 DPI.

C'est où pour rajeunir de cinq ans s'il vous plaît ?

En principe, vous êtes interloqués. Célébrer les 20 ans d’une marque avec une souris lancée il y a 25 ans en la gratifiant d’un 20th Anniversary Edition nous fait nager en plein paradoxe temporel. La page Wikipédia consacrée à Razer n’aide pas. Première ligne : « Razer Inc. (stylisé RΛZΞR) est une entreprise d'informatique singapourienne, fondée par Min-Liang Tan et Robert Krakoff en 2005 ». Troisième ligne : « Razer est fondée en 1999 [...] ». Sachez donc que cette Razer Boomslang 2000 est bien sortie en 2000, sous la tutelle de Robert Krakoff, qui travaillait alors pour la marque Kärna. L’entreprise fit faillite en 2002 ; trois ans plus tard, l’individu susnommé engendrait Razer Inc. avec l’aide de Min-Liang Tan. Si vous souhaitez prolonger ce retour dans le passé, vous trouverez un test d’époque de cette Razer Boomslang 2000 chez feu Hardware.fr.

Vingt-cinq ans plus tard, la souris est donc ressuscitée. Bien sûr, en étant remise au goût du jour : elle perd sa boule au profit d’un capteur optique. Cette résurrection donne dans la surenchère chronique. Capteur Razer Focus Pro 45K Optical Sensor Gen-2 jusqu’à 45 000 DPI — nous nous renvoyons à notre laïus sur les 26 000 DPI de la MSI Versa Pro Wireless récemment testée pour souligner l’absurdité d’un tel seuil ; polling rate sans fil de 8 000 Hz — là encore, totalement inutile, comme pour la NZXT Lift Elite Wireless ; des Razer Optical Mouse Switches Gen-4 donnés pour une durée de vie de 100 millions de clics.

Pour terminer ce portrait, quelques bons points tout de même, grâce au Mouse Dock Pro inclus pour la recharge sans fil, et à des boutons principaux habillés de cuir PU. Enfin, ce sera à la convenance de chacun, un éclairage Razer Chroma RGB 9 zones avec underglow (16,8 millions de couleurs et effets dynamiques synchronisés avec plus de 300 jeux compatibles Chroma) égaye le mulot. Sinon, comptez sur 8 boutons programmables via Razer Synapse, avec support des macros avancées et des profils.

Razer prévient que seules 1 337 unités numérotées de cette édition limitée seront disponibles dans le monde. Là encore, le choix mérite une brève explication : 1 337 est l’écriture leet speak (argot numérique) de LEET, contraction de elite. C’est un lien indirect à « l’esprit » Razer, For Gamers. By Gamers. À ce propos, la déclaration de Min-Liang Tan présente dans le communiqué flattera sûrement ceux qui veulent se la jouer voyous du périphérique :

Lorsque nous avons conçu la Razer Boomslang, nous voulions simplement obtenir un avantage déloyal dans les jeux, et cette étincelle a contribué à lancer toute l’industrie des périphériques gaming, aujourd’hui évaluée à plusieurs milliards de dollars. La Boomslang 20th Anniversary Edition est plus qu’une souris. C’est un hommage à la communauté qui a rendu cela possible et une réaffirmation de notre devise qui continue de guider chacune de nos décisions : For Gamers. By Gamers.

Hélas, aucune info sur le prix et la disponibilité. La marque précise que ces aspects seront révélés prochainement. Elle vous enjoint à rester informés des dernières actualités concernant la Razer Boomslang 20th Anniversary Edition sur la page liée.