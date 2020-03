Nouvel épisode toujours un peu à la r/dataisbeautiful, mais cette fois-ci avec des données bien cocorico autour du total de thunes que nous autres, frenchies, ont dépensé en 2019 pour équiper leur maison. Certes, le bilan annuel de GfK (Growth from Knowledge) ratisse large, puisqu'il prend en compte l'électronique grand public, les télécoms, petit et gros électroménager, et bien sûr l'informatique - soit un marché qui a pesé 27,7 milliards d'euros en 2019, pour plus de 265 millions de produits différents et 1/4 des achats effectués via e-commerce.

Tout d'abord, il faut aussi placer les résultats dans leur contexte, c'est-à-dire celui d'une année 2019 sans grosse messe footballistique (oh, snif) et une nouvelle orientation prix du marché du smartphone (vive les téléphones à 1000+ euroboules et 6 caméras), où le chiffre d'affaires du marché de l'équipement de la maison s'est replié de -0,7 %, contre une tendance mondiale stable à +0,6 % fin 2019. Bon, et quels étaient donc les segments qui avaient contribué le plus à alimenter la locomotive du capitalisme heureux, et quelle importance du segment informatique ?

Truc Nb de pièces vendues (en million) Évolution Chiffre d'affaires (en million € et TTC) Évolution Électronique grand public, dont... 51,1 -2 % 4 514 -5 % TV 4,4 -4 % 1 950 -7 % Photo-Vidéo 2,7 -18 % 630 -12 % Hifi 5,0 -7 % 520 -6 % Audio 4,8 -12 % 410 -12 % Casques / Écouteurs Stereo 11,2 +7 % 539 +31 % Télécom, dont... 46,6 -5 % 8 340 -4 % Smartphones (hors subventions) 17,3 -5 % 7 280 -5 % Montres et trackers 2,1 +28 % 481 +37 % Informatique, dont... 86,3 -4 % 5 210 1 % Mobile Computing 3,3 -5 % 2 050 +1 % Stockage 4,6 +16 % 390 13 % Réseaux 2,2 -3 % 140 0 % Gros Électroménager 17,0 +3 % 5 800 3 % Petit Électroménager 65,6 +3 % 3 790 5 %

Surprise, les casques / écouteurs audio (particulièrement, les modèles Bluetooth) et les montres / trackers connectés ont été les produits stars de l'année ! L'informatique, dans son ensemble, s'est tout de même relativement bien porté aussi, bien que le marché ne s'est situe qu'en 3e position derrière le gros électroménager et les télécoms. Bref, une hiérarchie qui n'a pas bougé. GfK mentionne tout particulièrement le phénomène de "premiumisation" touchant à peu près tous les segments ci-dessus, smartphone en tête, mais l'informatique aussi. Justement, en ce qui nous concerne, les prix des Geforce Turing et des derniers écrans gaming sont 2 exemples assez révélateurs de cette volonté générale de l'industrie de tirer les prix vers le haut, au grand dam de nos comptes en banque.

Par contre, il est aussi intéressant de noter que les acheteurs seraient de plus en plus enclins à consommer moins pour consommer mieux, en adoptant de nouveaux comportements d'achats à la recherche d'un certain équilibre entre plaisir de posséder et écoresponsabilité, obligeant les marques, fabricants et enseignes à développer une offre plus attentive au respect de l'environnement. Par ailleurs, 54 % des consommateurs achèteraient désormais aussi des produits adaptés à leur besoin, +6 % en 5 ans, ce qui sous-entend tout de même que 46 % achètent font encore le plein de choses inutiles ou totalement overkill pour leur usage. C'est assurément une évolution dans le bon sens, mais qu'il faudra impérativement aussi compléter par un recyclage des matériaux bien plus sérieux, sans oublier la problématique des terres rares, quasi indispensables pour les industries.

Finalement, l'américanisation des fêtes ayant été accomplie, sachez que le Black Friday, en dépit de l'opposition et des critiques, a affiché une croissance insolente en 2019 de +22 % pour son chiffre d'affaires - soit mieux que Noël, et de surcroît sur l'ensemble des univers de produits ! Avec ceci, il paraîtrait aussi que seulement 1 personne sur 10 aurait acheté sur impulsion...

Tout ça pour dire que 2019 fut quand même pas trop mal pour cette branche du commerce, mais on doute déjà que 2020 fasse mieux, avec l’épidémie ayant fortement ralenti l'usine du Monde et des marchés boursiers désormais en mode ours !