Ce n'est pas la première fois qu'on voit un slide Intel qui présente le catalogue Comet Lake-S. En revanche, c'est la première fois qu'on en voit un aussi détaillé, avec le Turbo boost 3, et même l'overclocking opportuniste adapté à la qualité du refroidisseur, comme un certain bonhomme rouge. Tout ne semble pas y être, mais on a droit aux CPU 125W et quelques uns en 65W connus sous le suffixe F, comme le 10700F d'il y a quelques jours. Regardonc ce qui en retourne !

Oui c'est petit, mais en cliquant dessus c'est vachement plus zouli !

En 125W, on aurait donc 3 puces aux coefficients débloqués, mais sans iGPU, ce sont les 10900KF, 10700KF et 10600KF. Ils auraient respectivement 10c/20t, 8c/16t et 6c/12t, avec des fréquences très disparates selon que l'on parle de fréquence de base, de turbo sur un seul coeur, sur tous les coeurs, de turbo boost 3 (un niveau de boost de second plan), et même de turbo opportuniste sur un ou plusieurs coeurs selon la température. Le slide en revanche ne donne pas tous les détails pour toutes les puces au niveau de la gestion des divers niveaux de turbo.

Sur la tranche à 65W, on aurait donc les 10900F, 10700F et 10600F, avec 10/8 et 6 coeurs sans oublier l'Hyperthreading. On notera que de toutes les puces recensées, seuls les décacoeurs possèderaient ce turbo lié à la température. Les i9 et i7 auraient un contrôleur mémoire double canal DDR4 2933, alors qu'il basculerait à la DDR4 2666 sur les i5. Pas de prix, mais encore un élément à charge pour comprendre que ça ne devrait plus tarder, la période mars/avril devrait livrer son verdict ! (Source Informatico Cero)