Comment dire ! Le twittos Rogame a découvert, dans les bases de données Geekbench, les scores de deux GPU Nvidia inconnus au bataillon. Il y a cependant deux gros mais : le premier est que les tests datent de novembre 2019, donc assez loin et probablement buggés sur les specs des GPU, et le second est que ces caractéristiques sont hallucinantes. On ne sait évidemment pas à quoi correspondent ces GPU, en revanche rien dans le passé du caméléon ne s'en rapproche assez pour créer la confusion. Les scores également indiquent deux cartes plus puissantes que la plus méchante des cartes vertes, alias la Tesla V100 32 gigots.

Le premier GPU se trouve avec 108 CU, 6912 cuda cores, 1.01 GHz de fréquence GPU, et 47 Go de mémoire graphique. Le second, pour sa part, passe à 118 CU, 7552 cuda cores, 1.11 GHz sur le GPU, tandis que la VRAM serait à 24 Go. Il est vrai que le caméléon a fait monter la hype, avec Colette qui a dit que ça charbonnait bien dur chez Nvidia, et Jensen qui a promis que nous ne serions pas déçus lors de la GTC 2020. Les scores relevés sont de 141654 et 184096 points par ordre croissant de CU, pour situer la chose la RTX 2080 Ti est à 128805 et la fameuse Tesla V100 à 153741 points.

Il est compliqué d'en penser quelque chose de définitif, on aurait bien envie d'y croire, mais on attend de savoir ce que prépare Nvidia, par quel miracle il aurait pu rentrer tout ça dans du 7nm, et quelle architecture il donnera à Ampere, si c'est du Ampere bien entendu !