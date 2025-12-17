Le HDMI 2.2 retentera sa chance au CES 2026

Cela fera bientÃ´t un an que le HDMI 2.2 nous fut prÃ©sentÃ©. Câ€™Ã©tait en janvier, avec une annonce passÃ©e plutÃ´t inaperÃ§ue dans lâ€™effervescence du CES (et aussi, peut-Ãªtre, parce que de la 12K Ã 120 Hz ou de la 16K Ã 60 Hz, cela n'intÃ©resse pas grand monde en 2025). Lâ€™organisme Ã©tait toutefois revenu Ã la charge fin juin pour livrer le portrait dÃ©finitif de son HDMI 2.2, aka lâ€™Ultra96.

On attend de voir !

Vous serez ravis dâ€™apprendre que la HDMI LA (Licensing Administrator) tiendra audience en terre du Nevada Ã lâ€™occasion du CES 2026. Elle y aura un petit stand sur lequel elle mettra Â« en avant les technologies HDMI consacrÃ©es au jeu vidÃ©o Â». De quelle maniÃ¨re prÃ©cisÃ©ment ? En illustrant les Â« gains de performances Â» apportÃ©s par trois types de cÃ¢bles HDMI, dont notre HDMI 2.2.

Les trois lurons en question seront un cÃ¢ble Premium High Speed HDMI, un cÃ¢ble Ultra High Speed HDMI et, bien sÃ»r, un cÃ¢ble Ultra96 HDMI, bien que sous forme de Â« prototypes prÃ©coces Â». En matiÃ¨re de dÃ©bits thÃ©oriques, nous serons donc face Ã du 18, 48 et 96 Gbit/s respectivement.

Le communiquÃ© expose trois dÃ©monstrations clÃ©s. La premiÃ¨re relÃ¨vera de Â« performances Ã trÃ¨s haut taux de rafraÃ®chissement Â», servant Ã montrer Â« lâ€™expÃ©rience visuelle offerte par un moniteur gaming Ã 500 Hz, alimentÃ© Ã la fois par une Xbox Series X et par un PC hautes performances optimisÃ© pour le jeu Â». La deuxiÃ¨me portera sur le jeu sur grand Ã©cran Ã partir de consoles portables, dont la Nintendo Switch 2 et lâ€™Atari Gamestation Go, lesquelles Â« se connectent aisÃ©ment Ã des tÃ©lÃ©viseurs HD via la technologie HDMI Â», ouf ! Enfin, la troisiÃ¨me expÃ©rience sera celle dâ€™un Â« rÃ©tro-gaming modernisÃ© Â», Ã savoir une Â« prÃ©sentation des derniers systÃ¨mes de jeu au style rÃ©tro connectÃ©s via des cÃ¢bles HDMI, proposant une expÃ©rience nostalgique remise au goÃ»t du jour avec de la vidÃ©o et de lâ€™audio Ultra HD sur de grands Ã©crans Â».

Avouons notre impatience, mÃªme si nous avons beaucoup de mal Ã voir le lien entre tout ceci et, plus particuliÃ¨rement, entre Xbox Series X, Nintendo Switch 2 et HDMI 2.2. Dans un communiquÃ© dÃ©cidÃ©ment bien fourre-tout, la HDMI LA mentionne par ailleurs la prise en charge du VRR (Variable Refresh Rate), de lâ€™ALLM (Auto Low Latency Mode) et du QFT (Quick Frame Transport) parmi les fonctionnalitÃ©s gaming qui seront mises en avant sur son stand. Avec toujours cette incertitude quant Ã la concrÃ©tisation de cette Â« mise en avant Â».

Vous lâ€™aurez compris, ce teasing peu allÃ©chant est surtout lâ€™occasion de revenir sur lâ€™annonce de juin et de faire un peu le point. Lâ€™organisme y prÃ©sentait lâ€™Ultra96 comme une Â« appellation fonctionnelle que les fabricants sont encouragÃ©s Ã utiliser afin dâ€™indiquer quâ€™un produit prend en charge une bande passante maximale de 64 Gbit/s, 80 Gbit/s ou 96 Gbit/s, conformÃ©ment Ã la spÃ©cification HDMI 2.2 Â».

Concernant les diffÃ©rents formats, nous vous invitons Ã consulter la table Chroma prÃ©sente dans le prÃ©cÃ©dent papier. Pour la faire courte, le HDMI 2.2 autorise la 12K Ã 120 Hz et la 16K Ã 60 Hz avec compression, ainsi que des formats non compressÃ©s en chroma intÃ©gral, tels que le 8K Ã 60 Hz en 4:4:4 et le 4K Ã 240 Hz en 4:4:4, en 10 bits et 12 bits de profondeur de couleur.

Ou comment tenter de faire passer la 4K pour has been.

Dâ€™autre part, sur le papier, avec 96 Gbit/s, le HDMI 2.2 supplante les 80 Gbit/s du DisplayPort 2.1 avec une marge confortable de 20 %. Mais cette diffÃ©rence mÃ©rite dâ€™Ãªtre nuancÃ©e. Le HDMI 2.2 conserve en effet un schÃ©ma dâ€™encodage 16b/18b, hÃ©ritÃ© des gÃ©nÃ©rations prÃ©cÃ©dentes, lÃ oÃ¹ le DisplayPort 2.1 adopte un encodage bien plus efficace en 128b/132b. RÃ©sultat : une fois les bits de contrÃ´le dÃ©duits, la bande passante rÃ©ellement exploitable grimpe Ã environ 84 Gbit/s pour le HDMI 2.2, contre 78 Gbit/s pour le DisplayPort 2.1, soit 8 % dâ€™Ã©cart.

CÃ´tÃ© matÃ©riel, aucun appareil nâ€™est officiellement certifiÃ© HDMI 2.2 Ã ce jour. En juin, le leaker Kepler a toutefois allÃ©guÃ© que, chez AMD, lâ€™architecture RDNA5 ou UDNA supporterait deux des trois modes du HDMI 2.2, Ã savoir les 64 et 80 Gbit/s. Il nâ€™y a rien eu de nouveau depuis.

HDMI2.2 64G and 80G ???? â€” Kepler (@Kepler_L2) June 19, 2025

Enfin, pour les cÃ¢bles, chez un dÃ©taillant comme LDLC, la catÃ©gorie nâ€™existe mÃªme pas (elle sâ€™arrÃªte au HDMI 2.1). Nous avons seulement trouvÃ© sur Amazon un prÃ©tendu cÃ¢ble HDMI 2.2 de la marque chinoise CAKOBLE.