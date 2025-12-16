Kioxia Exceria G3 : le SSD PCIe 5.0 du bas peuple

À la mi-mars, nous vous proposions un test du Kioxia Exceria Plus G4. Un modèle que nous qualifiions alors de SSD PCIe 5.0 du peuple. Désormais, la marque pense aussi aux gueux. Elle vient de lancer une nouvelle lignée Exceria G3.

© Kioxia

Professional, Mainstream et désormais Entry en PCIe 5.0

Le G4 se retrouve ainsi au milieu de tableau de la gamme PCIe 5.0 de la marque. Sa fiche marketing lui attribue le statut « mainstream » en Target User. À sa gauche, l’Exceria Pro G2, destiné aux professionnels, autrement dit aux bourgeois roturiers, encore contraints de travailler. Et à droite, désormais, l’Exceria G3, positionné sur le segment Entry. Le terme marketing, bien-pensant, pour désigner le SSD des vilains, de la populace.

Sur le plan technique, l’Exceria G3, au format M.2 2280, repose sur de la mémoire BiCS FLASH QLC 3D NAND de huitième génération. Il bénéficie donc d’une interface PCIe 5.0 x4 et se décline en capacités de 1 To et 2 To. Ses débits séquentiels atteignent 10 000 Mo/s en lecture et 9 600 Mo/s en écriture pour la version 2 To. À titre de comparaison, le modèle « Entry » en PCIe 4.0, l’Exceria Basic, turbine à 7 300 Mo/s en lecture et 6 800 Mo/s en écriture.

Sur le terrain des IOPS aléatoires, ce G3 outrepasse son rang. Avec 1,6 million d’IOPS en lecture et 1,45 million en écriture, il fait mieux que l’Exceria Plus G4. Kioxia annonce par ailleurs une endurance de 600 TBW par téraoctet, soit 600 TBW pour le modèle 1 To et 1 200 TBW pour celui de 2 To.

Cette série de SSD Exceria G3 doit, en principe, faire ses débuts avant la fin de l’année. Nous ne l’avons toutefois pas encore trouvée chez les boutiquiers au moment où nous écrivons ces lignes. Les tarifs n’ont pas été communiqués. L’objectif affiché étant l’accessibilité, espérons qu’ils resteront contenus, malgré l’inflation qui touche aussi les SSD. Pour votre gouverne, TopAchat propose actuellement le Kioxia Exceria Plus G4 à 159,99 écus en 1 To ; à 269,99 écus pour la version 2 To. Comptez dix sous supplémentaires dans les fiefs historiques de Laurent de la Clergerie (TopAchat fut assujettie en 2020).