FSR Redstone : des promesses plein les diapositives, peu de concret pour le moment

Nous avions eu un aperçu de la première brique Redstone, à savoir la FSR Ray Regeneration, à travers Call of Duty Black Ops 7, lors de sa parution à la mi-novembre. AMD nous avait toutefois invités à revenir le 10 décembre pour assister au « grand soir ». Nous arrivons donc un peu après la bataille. Mais rassurez-vous : bataille, il n’y a pas eue. Tout au plus une échauffourée.

Quatre briques pas encore rassemblées

Depuis Black Ops 7, nous savons que Redstone s’articule autour de quatre briques indépendantes : la FSR Ray Regeneration, la FSR Upscaling, la FSR Frame Generation et le FSR Radiance Caching. Autant dire que, sur les quatre, deux focalisent l’attention : la Ray Regeneration et le Radiance Caching, inédits chez AMD. La Frame Generation, nous y goûtons depuis le FSR 3 ; notre article consacré à cette guerre de la génération d’images entre AMD et NVIDIA (à laquelle s'est jointe Intel depuis) remonte à décembre 2023. À l’instar des algorithmes de mise à l’échelle, ces technologies se bonifient au fil des versions, mais rien de véritablement neuf sous le soleil.

Or, pour les deux qui titillent réellement notre curiosité, ce n’est pas encore pour tout de suite. La FSR Ray Regeneration, pendant AMDien de la Ray Reconstruction de NVIDIA dont le rôle consiste à « inférer les détails du ray tracing et en restaurer la qualité à partir d’échantillons parcimonieux, offrant ainsi des images nettes et sans bruit pour un coût de rendu réduit », reste cantonnée à Black Ops 7 pour l’instant. L’entreprise s’est contentée d’assurer que davantage de jeux la prendraient en charge à l’avenir, sans en mentionner aucun ni avancer le moindre calendrier. Nous voilà bien avancés.

Quant au Radiance Caching, qui « apprend de manière dynamique, puis prédit la façon dont la lumière se propage dans une scène, pour un éclairage global efficace en temps réel », il n’arrivera qu’en... 2026.

En conclusion, il ne s’agit donc même pas du lancement complet de la suite Redstone. Que retenir, dès lors ? Qu’AMD suit désormais très clairement les traces de NVIDIA, avec grosso modo une ou deux versions de retard. FSR Redstone fait office de boîte à outils regroupant plusieurs technologies, à l’image du DLSS (qualifié chez NVIDIA de « suite de technologies de rendu neuronal exploitant l’IA pour accélérer la fréquence d’images, réduire la latence et améliorer la qualité visuelle »). C’est précisément la raison pour laquelle AMD se débarrasse des numéros pour tout ranger sous la bannière Redstone. Notez à ce propos qu’il faut désormais parler de FSR Upscaling. Mais pas de méprise, ce n’est pas une mise à jour du FSR 4. Une diapositive le stipule clairement : « anciennement FSR 4 ».

Alors sur quatre briques, nous en avons une posée depuis plusieurs mois, une autre qui ne soutient pas grand-chose, et une troisième qui est toujours en atelier. Comme « grand soir », on a vu mieux.

Enfin, précisons que les technologies Redstone sont chasse gardée des GPU RDNA 4. Sur RDNA 2 ou RDNA 3, deux briques restent tout simplement inaccessibles, tandis que la génération d’images et la mise à l’échelle se limitent prosaïquement au FSR 3.1.

Fonctionnalité RDNA 4 Pre-RDNA 4 Mise à l’échelle ML FSR 3.1 en substitution Frame Generation ML FSR 3.1 en substitution Ray Regeneration ML Pas droit Radiance Caching ML Non plus

L’activation des quelques technos FSR Redstone passe par les pilotes Software Adrenalin 25.12.1 WHQL. Ces derniers ajoutent également le support des Radeon AI PRO R9700S et R9600S tout juste lancées. Enfin, pour approfondir le sujet, vous pouvez jeter un coup d’œil au dossier AMD FSR 4 Redstone Review de TPU, entre autres. Étant donné l’inconsistance des annonces, ne vous attendez pas à grand-chose de plus que ce que vous venez de lire ici.