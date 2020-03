Après les Mi Notebook Pro de chez Xiaomi, Honor avait lui aussi tenté de jouer la carte des ordinateurs x86 portables à bas coût et faible encombrement, aussi connus sous le patronyme ultrabook. Sorti en 2018, le MagicBook (décidément, la mode Apple est loin d’être terminée...) se déclinait en deux versions, 14" et 15,6 », avec un hardware de l’époque. Comprenez que le bousin intégrait une puce Kaby Lake-R et un GPU NVIDIA GeForce MX150, pas vraiment de quoi faire rêver... Notez de surcroît la caméra intégrée dans une « touche » Fn, permettant de la replier lorsque non utilisée — pratique pour votre vie privée — et d’accentuer votre triple menton à bière — pratique pour votre régime.

Cependant, deux nouveautés viennent rendre cette affaire bien plus convaincante. D’une part, les machines ont été mises à jour, et est désormais passée du côté rouge de la force ; une décision peu surprenante au vu de la pénurie toujours présente chez Intel et d’approvisionnement Ice Lake trop coûteux pour l’entrée de gamme de ces appareils légers. Toujours en 14" et 15,6 » au moyen d’écrans IPS, nous retrouvons cette fois-ci sous le capot un R5 3500U (4 cœurs physiques, 8 logiques @ 2,1-3,7 GHz en base-boost) accompagné de sa partie graphique VEGA 8, ou un R7 3700U (même configuration, mais cadencé à 2,7-4,0 GHz) et une VEGA 10. Pour le reste, 8 Go de mémoire vive seront disponibles, sans mention de l’évolutivité, tout comme le SSD de 256 Go non précisé. Pour la connectique, un USB Type-C pour la charge, deux Type-A, un en 2,0 et l’autre en 3,0, le classique combo jack et un HDMI (pleine taille). Si l’Ethernet et le lecteur carte SD font défaut, la partie sans-fil intégrant le WiFi 5 et la dent bleue 5.0 est, elle, bien présente. Rajouter une batterie 56 Wh, un châssis en aluminium et vous obtenez respectivement 1,38 kg et 1,58 kg sur la balance, assez peu pour être baladés où bon vous semblera.

Et surtout, le MagicBook sera revendu en France pour mars (théoriquement, le Corona virus compliquant les choses) avec un clavier AZERTY qui en vaut deux, cocorico ! Pour un prix de 599 € quelle que soit la diagonale, ce n’est certes pas donné dans l’absolu, mais face aux concurrents, le tarif est doux, voire très doux : regardez donc chez Apple ou Microsoft ! Certes, les finitions et les caractéristiques, notamment en matière d’écran, sont un cran en dessous chez Honor ; cependant, pour prendre des notes sans trop user la batterie et éventuellement lancer quelques vieux jeux de temps en temps, ces modèles devraient tout à fait convenir. Suffisant pour se jeter sur sa bourse ? À vous d’en juger ! (Source : Minimachines)