RAM, SSD, HDD : trois mois de flambée des prix, chiffrés en euros

Loin de nous l’idée de boucler sur les augmentations du prix de la RAM, mais il s’avère que ComputerBase a mis en ligne aujourd’hui quelques éléments factuels qui méritent qu’on s’y intéresse. Nos confrères ont quantifié les hausses observées depuis le 15 septembre, soit sur une période de trois mois. Ce pour la DDR, mais aussi pour les SSD et les HDD. L’inflation la plus spectaculaire touche bien sûr les kits de RAM, mais les deux autres catégories de produits ne sont pas non plus épargnées.

Sale temps pour nos PC

Côté méthodologie, ComputerBase a suivi l’évolution des prix en retenant, pour chaque catégorie, une douzaine de produits parmi les plus populaires à la mi-octobre 2025 (le classement est établi sur le nombre de consultations dans un comparateur de prix). Voici le résultat pour la DDR5 (avec toutefois un lot de DDR4 dedans) :

Produit Prix au 15/09/2025 Prix au 15/10/2025 Prix au 14/11/2025 Prix au 14/12/2025 Évolution (septembre à aujourd’hui) TeamGroup T-Create Expert UDIMM kit DDR5 32 Go 99,89 € 118,64 € 195,00 € 479,00 € 379,53 % Patriot Viper VENOM UDIMM kit DDR5 32 Go 86,89 € 99,94 € 199,00 € 355,00 € 308,56 % Kingston FURY Beast RGB noir UDIMM kit DDR5 32 Go 135,59 € 136,99 € 204,19 € 522,00 € 284,98 % Crucial Pro Overclocking UDIMM kit DDR5 32 Go 83,69 € 89,99 € 159,99 € 299,99 € 258,45 % G.Skill Flare X5 noir UDIMM kit DDR5 32 Go 111,51 € 124,99 € 239,00 € 399,58 € 258,34 % Corsair Vengeance RGB gris UDIMM kit DDR5 32 Go 125,99 € 154,00 € 232,46 € 449,00 € 256,38 % Kingston FURY Beast noir UDIMM kit DDR5 32 Go 113,90 € 132,90 € 192,15 € 399,99 € 251,18 % Corsair Vengeance gris UDIMM kit DDR5 32 Go 117,89 € 130,99 € 212,90 € 394,90 € 234,97 % G.Skill Trident Z5 NEO RGB UDIMM kit DDR5 32 Go 121,62 € 154,90 € 269,00 € 398,69 € 227,82 % Kingston FURY Beast noir UDIMM kit DDR5 64 Go 212,90 € 263,85 € 368,99 € 688,99 € 223,62 % Corsair Vengeance RGB gris UDIMM kit DDR5 64 Go 244,98 € 258,37 € 439,00 € 699,99 € 185,73 % G.Skill Aegis UDIMM kit DDR4 32 Go 68,89 € 77,90 € 141,90 € 174,90 € 153,88 %

En trois mois, un kit DDR de 32 Go a ainsi vu sa facture s’alourdir de 251,95 % en moyenne. Pour certains modèles, les prix ont été multipliés par un peu plus de quatre, voire presque cinq (respectivement les Patriot Viper VENOM et TeamGroup T-Create Expert).

Du côté des SSD, l’augmentation moyenne atteint 41,59 %. La flambée est surtout marquée entre novembre et décembre : jusque-là, les prix étaient restés relativement stables, alors que ceux de la DDR5 avaient déjà fortement progressé dès octobre. Les modèles retenus affichent des capacités allant de 1 à 4 To. Les hausses sont variables et ne touchent pas davantage certaines capacités que d’autres.

Pour les HDD, la hausse moyenne s’établit à 33,72 %. Dans l’échantillon retenu par ComputerBase, les modèles de 22 et 24 To sont les plus impactés. Nonobstant, le 30 To du lot figure parmi les moins affectés (en deuxième position des hausses les plus modérées).

Un rapport de DigiTimes aussi publié ce jour vient confirmer cette tendance. Le média évoque un regain d’intérêt pour les HDD de PC de bureau en Chine, mais aussi pour les centres de données où les performances des unités de stockage ne constituent pas un critère déterminant. Sur le segment grand public, le marché des HDD pourrait ainsi être soumis à des tensions plus marquées que celles déjà relevées par ComputerBase en 2026.