Claw 8 AI+Â : MSI fortifie sa console portable, mais Ã  quel prix ?

Vous vous souvenez certainement de la MSI Claw, une console portable qui se distingue en jouant la carte du processeur Intel — en l’occurrence un Meteor Lake — plutôt qu’AMD, mais au détriment de ses performances. À l’instar d’Asus avec ses ROG Ally, qui ont été rapidement supplantées par une variante ROG Ally X plus aboutie, MSI s’apprête à muscler sa proposition avec la Claw 8 AI+.

MSI Claw AM1 © MSI

Claw 8 AI+ A2VM : de Meteor Lake à Lunar Lake

Vous n’avez rien loupé, ce n’est pas la huitième génération de Claw, mais bien la deuxième. Cette mouture a été présentée pour la première fois lors du Computex en juin. Le site lowyat.net vient de livrer quelques informations complémentaires glanées lors d’une présentation officielle.

Déjà, comme l’explicite l’appellation AI+ (qui n’a beaucoup de sens pour un tel produit), MSI va doter sa machine d’un processeur Lunar Lake. La référence Core Ultra 200V exacte reste sous embargo pour le moment. Soulignons juste que sur le papier, Lunar Lake offre en particulier une efficacité énergétique et des prestations graphiques accrues par rapport à Meteor Lake — deux aspects majeurs pour une console portable.

© Lowyat.net

Sinon, la MSI Claw 8 AI+ délaisse l’écran IPS FHD 16:9 de 7 pouces au profit d'une dalle IPS FHD+, au format 16:10 (donc vraisemblablement en 1920 x 1200 pixels), désormais de 8 pouces, toujours avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité maximale de 500 cd/m², et compatible VRR. MSI rend également sa console plus endurante, en optant pour une batterie 80 Wh contre 53 Wh pour le modèle actuel.

Actuellement, la MSI Claw A1M avec l’Intel Core Ultra 7, 16 Go RAM et un SSD de 512 Go coûte 994 euros sur Amazon ; un tarif délirant. Le prix de la MSI Claw A1M-036 avec le Core Ultra 5 135H, toujours 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go est de 556 euros. Autant dire qu’à de tels montants, et à l’approche de la nouvelle version, mieux vaut passer son chemin. Il est peu probable que MSI soit moins cupide avec la Claw 8 AI+, mais au moins, les client en auront peut-être un peu plus pour leur argent. Il n’y a pas de date de sortie pour cette version. Sachant qu’Intel présentera sa gamme Lunar Lake le 3 septembre, il ne faudra certainement pas patienter encore longtemps.