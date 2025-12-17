Arctic rÃ©pand sa MX-7, une pÃ¢te thermique plus performante mais plus chÃ¨re

Dans notre domaine, la pÃ¢te thermique, câ€™est lâ€™Ã©quivalent du poivre et du sel chez le cuisinier. De la farine sur le plan de travail du pizzaiolo. De lâ€™huile ou de la graisse dans lâ€™atelier du mÃ©canicien. De la mousse coiffante dans la boutique du coiffeur. Ou encore du pot de vaselâ€¦ hop, on sâ€™arrÃªte lÃ .

Dâ€™autant que vous avez compris lâ€™idÃ©e : câ€™est lâ€™ingrÃ©dient indispensable, invisible tant quâ€™il remplit son office, mais qui rend tout catastrophique quand il manque, dÃ©borde ou se rÃ©vÃ¨le de mauvaise qualitÃ©. En outre, continuer indÃ©finiment nous aurait fait passer Ã cÃ´tÃ© de notre sujet : le lancement de la MX-7 par Arctic.

AprÃ¨s 6, il y a 7

Nous nâ€™allons pas vous faire lâ€™affront de vous prÃ©senter cette illustre gamme de pÃ¢tes thermiques. Dâ€™autant que vous avez forcÃ©ment lu notre excellent test de lâ€™Arctic MX-6 Ã lâ€™Ã©poque (en 2022). Une rÃ©fÃ©rence qui avait trÃ¨s rapidement remplacÃ© la MX-5, une pÃ¢te dont le cycle de vie fut excessivement court. Elle a mÃªme Ã©tÃ© rayÃ©e du catalogue, laissant ainsi un trou entre la MX-4 et la MX-6 ; trou que vous pouvez toujours combler par une Mazda MX-5, nonobstant votre fidÃ©litÃ© Ã la BX, et un budget sÃ»rement plus Ã©levÃ©.

Que dire de cette MX-7 ? Tenez-vous bien : que, sur le papier, elle est meilleure que la MX-6. Et que la MX-4. Selon les mesures de sa conceptrice, elle serait en mesure de refroidir plus efficacement un Core Ultra 9 285K affichant une consommation dâ€™environ 284 W, dans une piÃ¨ce Ã 25 Â°C.

Pour une fois, moins c'est mieux.

HÃ©las, comme souvent, lâ€™excellence se monnaye. La MX-7 est la plus chÃ¨re des MX. Il faut, en thÃ©orie, compter 20,99 euros pour 8 grammes de produit, quand une mÃªme quantitÃ© de MX-4 coÃ»te 12,99 euros, et de MX-6, 17,99 euros. Ã€ ce compte-lÃ , alors que le prix du gramme de coke baisse en France (58 euros le gramme en 2025 contre une moyenne de 65 euros sur la derniÃ¨re dÃ©cennie, rapporte Le Monde), nous pouvons envisager un croisement des courbes vers la MX-10.

Ã€ ce propos, chez Arctic, face Ã la recrudescence de contrefaÃ§ons et de produits frelatÃ©s, la marque allemande invite les clients Ã sâ€™approvisionner en pÃ¢te bonne et pure. Ils peuvent sâ€™assurer de lâ€™authenticitÃ© de leur topette via un code prÃ©sent sur la seringue. Celui-ce sert Ã la traÃ§abilitÃ© et doit Ãªtre saisi directement sur le site de la marque.

Quant Ã lâ€™application du produit, oubliez la stratÃ©gie du grain de riz ou du petit pois : Arctic prÃ©conise la croix !

La MX-7 est dâ€™ores et dÃ©jÃ disponible Ã lâ€™achat, en 2, 4 et 8 grammes. La bonne nouvelle, câ€™est que les montants Ã©voquÃ©s plus haut ne sont pas appliquÃ©s pour lâ€™instant. Pour le lancement, la boutique officielle sur Amazon pratique des rabais intÃ©ressants : 9,59 euros seulement pour 8 grammes, et 7,49 euros pour 2 grammes (le MSRP de cette quantifiÃ© est fixÃ© Ã 14,49 euros). Enfin, vous trouverez dÃ©jÃ un test chez Igorâ€™s LAB.