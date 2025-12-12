Framework augmente de 50 % le tarif des mises à niveau DDR5

Il y a quelques jours, le 9 décembre précisément, Framework critiquait publiquement Dell et Apple dans un message publié sur X. Selon la société, ces deux acteurs surfacturent l’impact des hausses de la RAM dans leurs configurations (de l'ordre de 15 à 20 % pour les ordinateurs Dell). Elle donnait alors l’exemple de son upgrade de 16 à 32 Go toujours facturée 80 dollars. Framework avertissait néanmoins qu’elle allait « devoir augmenter [ses] tarifs sur la mémoire prochainement », tout en assurant qu’elle n’utiliserait pas ce prétexte « pour saigner les clients ».

Trois jours ont passé, l’échéance est arrivée. Dans un argumentaire titré Updates on memory pricing and navigating the volatile memory market, un certain Nirav Patel expose l’inévitable.

Framework fait étalage de sa probité

Il précise d’emblée que la marque augmente de 50 % le prix de la mémoire DDR5 configurable dans les commandes de Framework Laptop DIY Edition à partir d’aujourd’hui. Ce, afin « de commencer à absorber la hausse substantielle des coûts imposée par nos fournisseurs et distributeurs ». Cette augmentation, aux dires de Nirav Patel, reste inférieure à celle pratiquée sur le marché libre.

Les précommandes existantes ne sont pas affectées. Statu quo aussi pour les prix des ordinateurs préassemblés et du Framework Desktop livrés avec de la mémoire incluse. Le billet rappelle également qu’il est toujours possible d’acheter un ordinateur portable DIY Edition sans mémoire ni stockage, afin de réutiliser ses propres modules ou de profiter « d’offres plus avantageuses ailleurs ».

L’avantage avec une augmentation de 50 %, c’est qu’elle n’est pas très difficile à calculer, même de tête. Prenons l’exemple du Framework Laptop 16. Opter pour 8 Go de DDR5-5600 alourdit désormais la facture de 60 dollars, plutôt que 40 dollars ; 16 Go vous en coûtent désormais 120 dollars et non plus 80 dollars ; etc. En France, les tarifs en vigueur sont désormais les suivants :

Configuration DDR5-5600 Supplément 8 Go (1 × 8 Go) 68,00 € 16 Go (1 × 16 Go) 136,00 € 16 Go (2 × 8 Go) 136,00 € 32 Go (1 × 32 Go) 272,00 € 32 Go (2 × 16 Go) 272,00 € 48 Go (1 × 48 Go) 408,00 € 64 Go (2 × 32 Go) 544,00 € 96 Go (2 × 48 Go) 816,00 €

En se basant sur la dernière page WayBackMachine enregistrée pour cet ordinateur portable (elle date du 4 septembre), nous ne sommes pas maltraités. Il fallait alors compter 45 euros pour 8 Go, 90 euros pour 16 Go, 180 euros pour 32 Go et jusqu’à 540 euros pour 96 Go.

Par ailleurs, Framework réitère son engagement à respecter trois règles déjà mises en avant plus tôt dans l’année face aux fluctuations tarifaires liées aux droits de douane. À savoir : justifier les changements de prix, répercuter strictement les hausses sans marger dessus, suivre la même philosophie pour les baisses.

En revanche, l’entreprise revoit sa politique de retour afin d’éviter que de petits malins (des « revendeurs opportunistes », aka des scalpers) n’achètent des ordinateurs pour les dépouiller de leur RAM et la revendre : toute machine retournée devra désormais être accompagnée de la mémoire associée à la commande.

Terminons en revenant à la première règle, celle des justifications. Vous les connaissez sûrement déjà, mais les explications de Framework incluent quelques comparatifs intéressants. C’est, basiquement, un « déséquilibre massif entre l’offre et la demande de mémoire ».

Du côté de la demande, « l’essor de la construction de centres de données dédiés à l’IA et de la fabrication de serveurs engloutit des quantités colossales de mémoire ». La société donne l’exemple d’un seul rack de la solution NVIDIA GB300, qui « mobilise à lui seul 20 To de HBM3E et 17 To de LPDDR5X. Cela représente suffisamment de LPDDR5X pour équiper un millier d’ordinateurs portables, et un centre de données orienté IA aligne des milliers de ce type de racks ».

Du côté de l’offre, l’entreprise explique que « l’industrie de la mémoire, depuis ses débuts il y a plusieurs décennies, a traversé de nombreux cycles d’expansion et de contraction. Ces à-coups ont rendu les trois principaux fabricants de puces mémoire encore en activité, Micron, SK hynix et Samsung, réticents à investir de manière spéculative des milliards de dollars nécessaires à l’extension des capacités de fabrication. Aujourd’hui, alors que la demande repart fortement, il existe un décalage de plusieurs années avant que l’offre puisse suivre. Pire encore pour le marché du PC, les capacités existantes comme les nouvelles sont en priorité allouées aux mémoires à forte marge destinées aux serveurs, comme la HBM, ainsi qu’aux marchés serveurs pour la DDR5 et la LPDDR5X, au détriment du segment PC ».

Pour sa part, Framework précise que des partenariats solides, notamment avec Micron et l’assembleur ADATA, sont garants d’une certaine adaptabilité.