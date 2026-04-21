AMD esquisse sa Multi-Frame Generation

Dans la guerre de la frame generation, AMD a fait le choix de ne pas se positionner sur le terrain de la Multi-Frame Generation. Les Radeon 9000 se limitent à de la « simple » frame generation, soit du x2, par l’entremise du FSR 4. Une récente modification de la documentation GPUOpen suggère néanmoins que l’entreprise envisage de s’y mettre à son tour.

Le Fluid Motion Frames, les rouges y ont déjà droit

Une histoire de ratios

Admettons que les titres sont tous fallacieux à ce stade : dans les documents examinés, AMD se garde d’employer l’expression Multi-Frame Generation. Il est plutôt question d’une génération d’images basée sur des ratios, ce qui revient finalement au même.

Factuellement, l’ADLX FidelityFX SDK introduit une nouvelle interface « FidelityFX Frame Generation Upgrade » (IADLX3DFidelityDXFrameGenUpgradeRatioOption pour le nom complet, et sans respirer s’il vous plaît). Le document évoque la possibilité de vérifier la compatibilité, d’activer la fonctionnalité, de lire le ratio actuel, de lister les ratios disponibles et d’en définir un.

Cette implémentation fait forcément écho aux modes MFG actuels disponibles chez NVIDIA et Intel. Les utilisateurs de certaines GeForce et d’Arc peuvent choisir différents leviers de génération d’images. Pour mémoire, NVIDIA a été la première à proposer de la MFG pour sa série RTX 50, initialement jusqu’en x4, et jusqu’en x6 désormais sous la tutelle du DLSS 4.5. Les verts ont également introduit une génération d’images dynamique, capable d’ajuster automatiquement le mode MFG pour s’aligner sur la fréquence de rafraîchissement de l’écran. Intel a, de son côté, lancé sa technologie de MFG cette année avec l'XeSS 3. Elle propose des modes jusqu’à 4x sur les GPU et iGPU des séries Arc B et Arc A.

A priori, AMD rejoindra donc prochainement le mouvement. À ce stade, il n’y a pas d’indications claires quant au matériel pris en charge. Cependant, sur la base de la stratégie ML adoptée pour le FSR Redstone, on peut conjecturer que la fonctionnalité se limitera à RDNA 4 / GPU Radeon RX 9000.