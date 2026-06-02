Noctua fera son entrée sur le marché des AIO avec la gamme NL-LC1 le 16 juin

Computex 2026 — En début d’année, Noctua avait revu son calendrier de lancements pour 2026. Parmi les nombreux produits prévus pour cette période placée sous le signe du Cheval de Feu, l’AIO Noctua NL-LC1, le seul suscitant l’intérêt d’un « ragoteur qui aime les BX des Hauts-de-France », était l’un des rares à ne pas avoir changé de colonne. Il restait en effet planifié pour le deuxième trimestre 2026. Or, l’échéance approche au grand galop ; nous sommes à J-28, au jour de publication de cet article.

© PCGH

Notre aficionado de la compacte familiale moderne — enfin, moderne de l’époque — sera ravi d’apprendre que le lancement de cet AIO Noctua NL-LC1 est fixé au 16 juin. Contrairement à la Citroën, il ne débarquera avec différentes motorisations, puisque ce sera la plateforme Asetek Emma V2, alias G8 V2, pour tous les modèles, mais avec différentes tailles de radiateur, à savoir 240, 360 et 420 mm.

Calendrier ajourné respecté

Nous avions couvert ce produit pour la première fois il y a un an, déjà à l’occasion du Computex. À l'époque, il n'avait pas encore de nom et était attendu pour le T1 2026. Comme lors de l'édition précédente, nos confrères de ComputerBase ont retrouvé l’appareil sur le stand de Noctua ; c’est aussi le cas de ceux de PCGH. Vous retrouverez de nombreux clichés et fiches techniques sur ces deux publications si vous souhaitez satisfaire pleinement votre curiosité.

Le NL-LC1 marque donc l’arrivée de Noctua sur le segment des AIO. Cela passe néanmoins par une base technique Asetek, via sa plateforme Emma V2 (ou G8 V2). Mais la marque autrichienne ne se contente toutefois pas d’un simple rebranding : elle intègre son propre module d’isolation des vibrations, le NL-PNA1, qui combine plusieurs couches de matériaux et un amortisseur de masse destiné à limiter les nuisances liées à la pompe.

Les optimisations acoustiques sont décrites à travers ces deux documents :

Noctua utilise son système de fixation SecuFirm2+. Celui-ci assure une prise en charge des sockets AMD AM4 et AM5, ainsi que des plateformes Intel LGA-1700 et LGA-1851. Les utilisateurs déjà équipés de solutions de la marque vont pouvoir ainsi conserver leur kit de montage existant.

La partie refroidissement repose, elle, sur des ventilateurs bien connus du catalogue Noctua. Les déclinaisons 240 et 360 mm s’appuient sur les NF-A12x25 G2 (référence que nous avons testée l'année dernière), tandis que le modèle 420 mm bascule sur les NF-A14x25 G2 afin de suivre l’augmentation de la surface du radiateur.

La pompe propose de son côté trois modes de fonctionnement — Quiet, Balanced et Manual. Ils définissent des plages de vitesse détaillées ci-dessous. Elles vont de 750 à 2 100, 2 600 ou 3 400 tr/min selon le profil sélectionné. Dans tous les cas, à partir d'une température du liquide supérieure à 45 °C, le système intervient pour ajuster le débit en conséquence.

Dernier point à aborder : les tarifs. Ce sera à partir de 219,90 euros pour le modèle 240 mm. Le 360 mm est annoncé à 249,90 euros, tandis que le 420 mm grimpe à 279,90 euros. Un ventilateur VRM optionnel de 80 mm, le NL-ACF1, sera également proposé à 19,90 euros. La gamme n'est pas encore référencée sur le site de la marque.